Цыганков: "Завтра – единственная попытка пробиться в плей-офф Лиги чемпионов"

Полузащитник "Динамо" - об ответном матче против "Брюгге" в Лиге чемпионов

Виктор Цыганков / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Вице-капитан киевского "Динамо" Виктор Цыганков принял участие в пресс-конференции перед ответным матчем с бельгийским "Брюгге" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Напомним, на выезде неделю назад киевляне уступили со счетом 0:1.

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- В какой форме сейчас прибываете?

- Наверное, я своей игрой даю возможность говорить о плохой форме. Завтра – единственная попытка пробиться в плей-офф Лиги чемпионов и у команды будет совсем другое настроение. У меня было время после "Шахтера" подумать, провести работу над ошибками, разобраться, что получилось, а что – нет. Завтра на поле вы увидите совсем другой, сплоченный, коллектив.

- Физически как чувствуете себя?

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- Я готов играть. И 120 минут, и серию пенальти, если потребуется, но решение принимает тренерский штаб.

- Сейчас на вашей позиции очень большая конкуренция…

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- Конечно, и это хорошо. У игроков нет времени расслабляться. Один плохой матч и можно сесть на скамейку запасных. Ребята сделают все зависящее от себя на поле.

- После матча в Бельгии вы долго разговаривали с Соболем. А после "Шахтера" – с Тайсоном. О чем говорили?

- Какая разница, что мы обсуждали? Это личное. Раз это не попало в камеру, значит и не нужно.

Ранее на пресс-конференции Александр Хацкевич заявил, что команде нужно забивать, но и не стоит забывать об обороне.

Для выхода в следующий раунд киевлянам нужно побеждать с разницей в два мяча, а в случае победы 1:0 будет назначено дополнительное время. Киевляне должны обыгрывать "Брюгге", как это делали со "Львовом" в Премьер-лиге:

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