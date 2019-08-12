Цыганков: "Завтра – единственная попытка пробиться в плей-офф Лиги чемпионов"

Вице-капитан киевского "Динамо" Виктор Цыганков принял участие в пресс-конференции перед ответным матчем с бельгийским "Брюгге" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Напомним, на выезде неделю назад киевляне уступили со счетом 0:1.
Леоненко: "Динамо" может и должно обыгрывать "Брюгге" в ответном матче"
- В какой форме сейчас прибываете?
- Наверное, я своей игрой даю возможность говорить о плохой форме. Завтра – единственная попытка пробиться в плей-офф Лиги чемпионов и у команды будет совсем другое настроение. У меня было время после "Шахтера" подумать, провести работу над ошибками, разобраться, что получилось, а что – нет. Завтра на поле вы увидите совсем другой, сплоченный, коллектив.
- Физически как чувствуете себя?
- Я готов играть. И 120 минут, и серию пенальти, если потребуется, но решение принимает тренерский штаб.
- Сейчас на вашей позиции очень большая конкуренция…
- Конечно, и это хорошо. У игроков нет времени расслабляться. Один плохой матч и можно сесть на скамейку запасных. Ребята сделают все зависящее от себя на поле.
- После матча в Бельгии вы долго разговаривали с Соболем. А после "Шахтера" – с Тайсоном. О чем говорили?
- Какая разница, что мы обсуждали? Это личное. Раз это не попало в камеру, значит и не нужно.
Ранее на пресс-конференции Александр Хацкевич заявил, что команде нужно забивать, но и не стоит забывать об обороне.
Для выхода в следующий раунд киевлянам нужно побеждать с разницей в два мяча, а в случае победы 1:0 будет назначено дополнительное время. Киевляне должны обыгрывать "Брюгге", как это делали со "Львовом" в Премьер-лиге:
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