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Цыганкова захотели купить обидчики Роналду: зачем украинец понадобился бывшему клубу Марадоны

18 июня, 12:10

Олег Люлька Олег Люлька

В лице самого дорогого украинского футболиста "Наполи" видит возможную замену двум своим игрокам

Самый дорогой футболист чемпионата Украины Виктор Цыганков, которого портал Transfermarkt оценивает в 16 миллионов евро, может перебраться в лагерь крушителей Криштиану Роналду – команды "Наполи", накануне обыгравшей "Ювентус" в финале Кубка Италии.

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Как сообщает издание Arenanapoli, "Наполи" возобновил интерес к 22-летнему вице-капитану "Динамо" Виктору Цыганкову. Сообщается, что представители украинского вингера Томас Соломон и Марко Де Марчи ведут переговоры с неаполитанским клубом, в котором в свое время блистал Диего Марадона. В ближайшие выходные в Лондоне ожидается продолжение переговороного процесса по вингеру.

Отметим, что Виктора Цыганкова в "Наполи" рассматривают в качестве возможной замены Хосе Кальехону и Ирвингу Лосано, которые могут покинуть ряды итальянского гранда нынешним летом.

Виктор Цыганков, "Динамо"

Виктор Цыганков, "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Добавим, что после паузы, связанной с пандемией коронавируса, Виктор Цыганков некоторое время залечивал травму. Однако затем успешно вышел на замену в игре с "Зарей", голом и другими удачными действиями поспособствовав победе "Динамо" над конкурентом в борьбе за второе место в УПЛ со счетом 3:1.

Смотрите, как забивает Цыганков

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чемпионат Украины Динамо Киев чемпионат Италии Наполи трансфер Виктор Цыганков

Источник: Сегодня|Спорт

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