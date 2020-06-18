Цыганкова захотели купить обидчики Роналду: зачем украинец понадобился бывшему клубу Марадоны

Самый дорогой футболист чемпионата Украины Виктор Цыганков, которого портал Transfermarkt оценивает в 16 миллионов евро, может перебраться в лагерь крушителей Криштиану Роналду – команды "Наполи", накануне обыгравшей "Ювентус" в финале Кубка Италии.

Реклама

Как сообщает издание Arenanapoli, "Наполи" возобновил интерес к 22-летнему вице-капитану "Динамо" Виктору Цыганкову. Сообщается, что представители украинского вингера Томас Соломон и Марко Де Марчи ведут переговоры с неаполитанским клубом, в котором в свое время блистал Диего Марадона. В ближайшие выходные в Лондоне ожидается продолжение переговороного процесса по вингеру.

Отметим, что Виктора Цыганкова в "Наполи" рассматривают в качестве возможной замены Хосе Кальехону и Ирвингу Лосано, которые могут покинуть ряды итальянского гранда нынешним летом.

Виктор Цыганков, "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Реклама

Читайте также: Просел в два раза: Суркис рассекретил новый бюджет киевского "Динамо"

Добавим, что после паузы, связанной с пандемией коронавируса, Виктор Цыганков некоторое время залечивал травму. Однако затем успешно вышел на замену в игре с "Зарей", голом и другими удачными действиями поспособствовав победе "Динамо" над конкурентом в борьбе за второе место в УПЛ со счетом 3:1.

Смотрите, как забивает Цыганков

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама