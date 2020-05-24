Да что ж такое! В Премьер-лиге выявили еще двоих зараженных коронавирусом

Имена людей, подхвативших инфекцию, не называют, как и их клубы

Непростая ситуация складывается с возобновлением самого сильного и самого популярного в мире национального чемпионата по футболу. Команды английской Премьер-лиги только возвращаются к групповым занятиям, однако один из клубов, "Уотфорд", отказался тренироваться из-за коронавируса. Вторым ударом по ожидаемому рестарту сезона стали результаты нового тестирования.

Напомним, первый раз обнаружили шестерых людей с коронавирусом, теперь еще двоих. Премьер-лига опубликовала на своем сайте результаты второго тестирования, проведенного 19-22 мая:

"Было протестировано 996 игроков и сотрудников клуба на наличие COVID-19. Из них два дали положительный результат. Игроки или сотрудники клуба, которые дали положительный результат, будут изолированы на семь дней. Во втором раунде тестирования количество тестов, доступных каждому клубу, было увеличено с 40 до 50".

Во время первого тестирования 17-18 мая проверили 748 игроков и сотрудников клубов.

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