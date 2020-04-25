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"Да это же полная чушь!": лидер "Аякса" в шоке, что его команду не признают чемпионом

25 апреля, 09:40

Александр Трикиша

В Нидерландах досрочно завершат сезон без определения чемпиона

Полузащитник "Аякса" Хаким Зиеш раскритиковал решение руководства лиги досрочно завершить чемпионат Нидерландов и не выдавать никому золотые медали. Также ни одна команда не опустится и не поднимется в классе.

"Что за бред я только что услышал? "Аякс" же и так на вершине таблицы. Сейчас спорят о том, что "АЗ" мог быть чемпионом. Да, эта команда обыграла нас дважды. Хорошо, но разве у нас перестали учитывать разницу мячей?

Да это же полная чушь! Вспомните, как ПСВ стал чемпионом, благодаря тому, что забил на один гол больше. Почему же мы официально не чемпионы? Безусловно, я бы тоже хотел, чтобы нам вручили золотые медали на поле, но если надо выбирать чемпиона в нынешних условиях, то надо выбирать "Аякс", – приводит AD слова Зиеша.

Отметим, что после 25 туров "Аякс" и "АЗ Алкмар" боролись за первую строчку в турнирной таблице, оба клуба набрали по 25 очков. В зоне вылета шли "Ден Хааг" и "Валвейк", "Фортуне" грозили переходные матчи. Также добавим, что в последний раз в Нидерландах не был определен чемпион в сезоне-1944/45. Ранее мы писали, что в УЕФА приняли решение о путевках в еврокубки из недоигранных чемпионатов.

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Аякс Амстердам чемпионат Голландии Хаким Зиеш

Источник: Сегодня|Спорт

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