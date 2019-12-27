"Да ну на! Раз, два, тройка – красавец": Селезнев уже боксирует под надзором Беринчика

Нападающий "Бурсаспора" надевает перчатки, выходит в ринг и проводит тренировки, отрабатывая удары на лапах

Евгений Селезнев / Фото: Twitter

Нападающий турецкого "Бурсаспора" украинец Евгений Селезнев решил показать свои боксерские навыки – форвард уже два дня кряду надевает перчатки, выходит в ринг и проводит тренировки, отрабатывая удары на лапах. "Никогда не сдавайся", – подписал одно из видео занятий Селезнев. Ранее мы писали, что Селезнева не остановить: украинский форвард забил за "Бурсаспор" во втором матче подряд.

Евгений Селезнев в ринге Видео: Instagram

"Да ну на! Раз, два, тройка – красавец", – оценил мастерство футболиста серебряный призер Олимпийских игр и интернациональный чемпион WBO в легком весе Денис Беринчик. "Нормально? Прогресс есть?", – уточнил в ответ Селезнев. На что другие пользователи заметили, что второй разряд можно смело давать.

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Ранее мы писали, что 34-летний украинский нападающий Евгений Селезнев стал игроком турецкого "Бурсаспора". Селезнев перешел в "Бурсаспор" в качестве свободного агента. Контракт с футболистом рассчитан до конца текущего сезона. В этом сезоне украинский нападающий Евгений Селезнев забил пять голов и сделал одну голевую передачу.

Смотрите ретро-кадры, как Селезнев забивал за "Шахтер"

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