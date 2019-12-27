Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,29
25,81

"Да ну на! Раз, два, тройка – красавец": Селезнев уже боксирует под надзором Беринчика

27 декабря, 18:58

Нападающий "Бурсаспора" надевает перчатки, выходит в ринг и проводит тренировки, отрабатывая удары на лапах

Евгений Селезнев

Евгений Селезнев / Фото: Twitter

Нападающий турецкого "Бурсаспора" украинец Евгений Селезнев решил показать свои боксерские навыки – форвард уже два дня кряду надевает перчатки, выходит в ринг и проводит тренировки, отрабатывая удары на лапах. "Никогда не сдавайся", – подписал одно из видео занятий Селезнев. Ранее мы писали, что Селезнева не остановить: украинский форвард забил за "Бурсаспор" во втором матче подряд.

Евгений Селезнев в ринге Видео: Instagram

"Да ну на! Раз, два, тройка – красавец", – оценил мастерство футболиста серебряный призер Олимпийских игр и интернациональный чемпион WBO в легком весе Денис Беринчик. "Нормально? Прогресс есть?", – уточнил в ответ Селезнев. На что другие пользователи заметили, что второй разряд можно смело давать.

Реклама

Ранее мы писали, что 34-летний украинский нападающий Евгений Селезнев стал игроком турецкого "Бурсаспора". Селезнев перешел в "Бурсаспор" в качестве свободного агента. Контракт с футболистом рассчитан до конца текущего сезона. В этом сезоне украинский нападающий Евгений Селезнев забил пять голов и сделал одну голевую передачу.

В тренде
Лебедев – Мчуну: онлайн боя за титул WBC Silver в тяжелом весе
Денис Лебедев - Табисо Мчуну

Смотрите ретро-кадры, как Селезнев забивал за "Шахтер"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бокс тренировка Евгений Селезнев нападающий Денис Беринчик Бурсаспор

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Барса" отрывается от "Реала": все результаты 18-го тура чемпионата ИспанииФутбол
Рождественское чудо: самый дорогой футболист мира перевоплотился в Санта-Клауса
Рождественское чудо: самый дорогой футболист мира перевоплотился в Санта-КлаусаФутбол
"Барселона" – "Реал": онлайн-трансляция огненного Эль Класико на "Камп Ноу"Футбол
Перепутал голову с мячом: игрок
Перепутал голову с мячом: игрок "Порту" нокаутировал соперника ударом с ноги в головуФутбол
17-й тур чемпионата Италии: все результаты Серии А перед уходом на каникулы
17-й тур чемпионата Италии: все результаты Серии А перед уходом на каникулыФутбол
18-й тур чемпионата Англии с крахом Моуринью и победой
18-й тур чемпионата Англии с крахом Моуринью и победой "МанСити": результаты всех матчейФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...