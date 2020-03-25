"Да пребудет с вами 36,6. Это не курс доллара": Шовковский показал, как качается на карантине

Ассистент Андрея Шевченко со своей возлюбленной пытаются с пользой использовать образовавшееся свободное время

Бывший вратарь киевского "Динамо", а ныне ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский показал, как поддерживает форму на карантине. Ранее Шева рассказал о состоянии друзей, больных коронавирусом.

45-летний Александр Шовковский, будучи дома, активно поддерживает физическую форму в компании своей возлюбленной Марины Кутеповой. "Колесо для мотоцикла – чтобы качать пресс... Это сильно", – выражают респект СаШо его подписчики.

"Каждый сам для себя решает, как ему проводить дни на карантине, – написал у себя в Instagram Александр Шовковский. – Каждый сам себе режиссер и сценарист, декоратор и постановщик в своем фильме жизни! Используйте данное вам время с пользой. Начните делать то, о чем задумывались много раз, но никак не хватало время начать... Станьте же наконец главным исполнителем и героем в вашем собственном Фильме Жизни! Нет хороших причин для плохих результатов! И да пребудет с вами 36,6 (это не курс доллара)"

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Ранее мы рассказывали, что Шовковский будет судиться из-за платежки за газ. Знаменитый голкипер в шоке от того, что с него требуют деньги за "то, что он не потреблял".

Смотрите сюжет о нефутбольной жизни Шовковского

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