Дальше – больше: чемпионат Италии собираются проводить при пустых трибунах ради сборной

Федерация футбола Италии обратилась к руководству страны с просьбой разрешить ей проводить матчи без зрителей, сообщает Football Italia. Сделать это собираются с учетом роста числа заболевших от коронавируса. По данным источника, в федерации полагают, что такая мера даст им возможность не срывать подготовку национальной сборной к чемпионату Европы 2020 года. Мы писали, что матч "Интер" – "Лудогорец" собираются сыграть при пустых трибунах.

Президент ФФИ Габриэле Гравина собирается проконсультироваться с федеральными врачами и представителями министерства здравоохранения, чтобы принять решение о возможности проведения матчей из-за вспышки коронавируса в стране. Италия больше всех пострадала от коронавируса среди европейских стран. В Милане остановил работу знаменитый театр "Ла Скала", а модельер Джорджо Армани на неделю закрыл свои офисы, а также несколько фабрик.

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