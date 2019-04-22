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Дани Алвес отметил чемпионство "ПСЖ" заплывом в раздевалке

Сегодня, 09:43

Парижский клуб восьмой раз в истории стал чемпионом Франции

Чемпионы Франции 2019 года
Чемпионы Франции 2019 года. Фото: AFP

Футболисты "Пари Сен-Жермен" после матча 33-го тура Лиги 1 с "Монако" (3:1) бурно отпраздновали завоевание чемпионского титула. Парижский клуб стал чемпионом Франции в восьмой раз в своей истории.

Особо усердствовал в праздновании бразильский защитник "ПСЖ" Дани Алвес. 35-летний футболист изобразил, как он "плавает" в раздевалке. В этом ему помогли партнеры, которые поливали бразильца водой из ведра.

Напомним, что Алвес улучшил свой рекорд по количеству завоеванных трофеев. В активе футболиста теперь 39 наград, 23 из которых он завоевал в футболке "Барселоны". Он является самым титулованным футболистом, продолжающим карьеру.Отметим, что "Пари Сен-Жермен" стал недосягаемым по очкам для конкурентов еще до матча с "Монако". Это произошло после того, как идущий на втором месте "Лилль" в воскресенье сыграл вничью с "Тулузой"(0:0).

Не менее бурно праздновали чемпионство и другие игроки "ПСЖ".

Ранее мы писали, что туринский "Ювентус" переиграл "Фиорентину" со счетом – 2:1 в домашнем матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу и досрочно стал победителем серии А.

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Тег Пари Сен-Жермен, чемпионат Франции, Дани Алвес

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sport24.ru

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