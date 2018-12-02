Данилявичюс: "Приезд Роналду будет для Литвы историческим моментом"

После сегодняшней жеребьевки отбора Евро-2020 в Дублине свое мнение о составе группы B, в которую попали команды Португалии, Украины, Сербии, Литвы и Люксембурга, высказал президент Литовской футбольной федерации Томас Данилявичюс. Разумеется, он особо выделил сборную Португалии. Во-первых, это действующий чемпион Европы, а, во-вторых, в ее составе играет сам Криштиану Роналду. Но и Украина получила порцию комплиментов.

"Мы получили очень сильных противников, трое из них – Португалия, Украина и Сербия – выиграли свои группы в Лиге наций УЕФА, – подчеркнул Данилявичюс. – Приезд сборной Португалии – надеюсь, с Криштиану Роналду в составе – будет для Литвы историческим моментом. Недавно мы играли в Сербии и хорошо знаем силу этой команды. А тот факт, что сборная Украина участвовала в финальных стадиях двух последних ЕВРО, показывает, насколько они хороши. Люксембург сейчас прогрессирует, и нам всегда было сложно с ними".

Напомним, что все матчи отбора пройдут в 2019 году – с марта по ноябрь. По две команды из каждой группы выйдут в финальную стадию чемпионата Европы. Еще четыре путевки на чемпионат Европы в марте 2020 года разыграют в утешительном плей-офф победители всех групп Лиги наций: жеребьевка и что будет с победителями групп.