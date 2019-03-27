Дания спаслась с 0:3, а Греция – с 0:2: все результаты сумасшедшего вторника в отборе на Евро-2020

Италия и Испания показали Украине, как надо справляться с "карликом" без лишних нервов

Дания сотворила чудо в игре со Швейцарией. Фото: AFP

Дания спаслась с 0:3, а Греция – с 0:2: все результаты сумасшедшего вторника в отборе на Евро-2020 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/aa6/87b/5c9aa687beb38.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/aa6/87b/5c9aa687beb38.png 2019-03-27T00:30:00+02:00 Футбол Италия и Испания показали Украине, как надо справляться с "карликом" без лишних нервов

Во вторник, 26 марта, состоялось восемь матчей отбора Евро-2020. Италия и Испания показали сборной Украины, как можно без особых нервов справляться с "карликами" типа Люксембурга. Итальянцы разгромили дома Лихтенштейн (6:0) – это самая крупная победа какой-либо из команд в нынешней квалификации. Тогда как испанцы на выезде справились с Мальтой, два года назад обыгравшей в товарняке Украину, с комфортным для себя счетом 2:0.

Однако главной фишкой вторника в отборе на Евро-2020 стали суперкамбеки. Дания, проигрывавшая к 84-й минуте швейцарцам на их поле со счетом 0:3, сумела за оставшееся время отыграться. В итоге – невероятные 3:3!!! Греки проявили характер в гостевой встрече с Боснией и Герцеговиной, которую свели вничью 2:2, уступая по ходу 0:2. Ну а норвежцы сподобились вырвать очко в домашнем матче со Швецией (3:3), забив спасительный мяч на 90+7 минуте.

Все результаты вторника в отборе на Евро-2020

ГРУППА D

ШВЕЙЦАРИЯ – ДАНИЯ – 3:3

Фройлер, 19, Джака, 66, Эмболо, 76 – М.Йоргенсен, 84, Гюткьер, 88, Дальсгор, 90+3

ИРЛАНДИЯ – ГРУЗИЯ – 1:0

Хурихейн, 36

ГРУППА F

НОРВЕГИЯ – ШВЕЦИЯ – 3:3

Йонсен, 41, Кинг, 59, Камара, 90+7 - Классон, 70, Квайсон, 86, 90+1

Нереализованный пенальти: Гранквист, 70 (Ш, вратарь).

МАЛЬТА – ИСПАНИЯ – 0:2

Мората, 31, 73

РУМЫНИЯ – ФАРЕРЫ – 4:1

Дяк, 26, Кешерю, 29, 33, Пушкаш, 63 - Давидсен, 40 пен

ГРУППА J

АРМЕНИЯ – ФИНЛЯНДИЯ – 0:2

Йенсен, 14, Сойри, 78

ИТАЛИЯ – ЛИХТЕНШТЕЙН – 6:0

Сенси, 17, Верратти, 32, Квальярелла, 35 пен, 45+3 пен, Кен, 70, Паволетти, 76

Удаление: Кауфманн, 45+2 (Л)

БОСНИЯ – ГРЕЦИЯ – 2:2

Вишча, 10, Пьянич, 15 – Фортунис, 64 пен, Коловос, 85

Удаление: Пьянич, 65 (Б)

Как сообщалось ранее, экс-арбитр ФИФА из Киева заявил, что Украина обыграла Люксембург благодаря судье.

Также сообщалось, что Коноплянку раскритиковали за "дедовщину" в сборной Украины

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