Дания спаслась с 0:3, а Греция – с 0:2: все результаты сумасшедшего вторника в отборе на Евро-2020
Италия и Испания показали Украине, как надо справляться с "карликом" без лишних нервов
Во вторник, 26 марта, состоялось восемь матчей отбора Евро-2020. Италия и Испания показали сборной Украины, как можно без особых нервов справляться с "карликами" типа Люксембурга. Итальянцы разгромили дома Лихтенштейн (6:0) – это самая крупная победа какой-либо из команд в нынешней квалификации. Тогда как испанцы на выезде справились с Мальтой, два года назад обыгравшей в товарняке Украину, с комфортным для себя счетом 2:0.
Однако главной фишкой вторника в отборе на Евро-2020 стали суперкамбеки. Дания, проигрывавшая к 84-й минуте швейцарцам на их поле со счетом 0:3, сумела за оставшееся время отыграться. В итоге – невероятные 3:3!!! Греки проявили характер в гостевой встрече с Боснией и Герцеговиной, которую свели вничью 2:2, уступая по ходу 0:2. Ну а норвежцы сподобились вырвать очко в домашнем матче со Швецией (3:3), забив спасительный мяч на 90+7 минуте.
Все результаты вторника в отборе на Евро-2020
ГРУППА D
ШВЕЙЦАРИЯ – ДАНИЯ – 3:3
Фройлер, 19, Джака, 66, Эмболо, 76 – М.Йоргенсен, 84, Гюткьер, 88, Дальсгор, 90+3
ИРЛАНДИЯ – ГРУЗИЯ – 1:0
Хурихейн, 36
ГРУППА F
НОРВЕГИЯ – ШВЕЦИЯ – 3:3
Йонсен, 41, Кинг, 59, Камара, 90+7 - Классон, 70, Квайсон, 86, 90+1
Нереализованный пенальти: Гранквист, 70 (Ш, вратарь).
МАЛЬТА – ИСПАНИЯ – 0:2
Мората, 31, 73
РУМЫНИЯ – ФАРЕРЫ – 4:1
Дяк, 26, Кешерю, 29, 33, Пушкаш, 63 - Давидсен, 40 пен
ГРУППА J
АРМЕНИЯ – ФИНЛЯНДИЯ – 0:2
Йенсен, 14, Сойри, 78
ИТАЛИЯ – ЛИХТЕНШТЕЙН – 6:0
Сенси, 17, Верратти, 32, Квальярелла, 35 пен, 45+3 пен, Кен, 70, Паволетти, 76
Удаление: Кауфманн, 45+2 (Л)
БОСНИЯ – ГРЕЦИЯ – 2:2
Вишча, 10, Пьянич, 15 – Фортунис, 64 пен, Коловос, 85
Удаление: Пьянич, 65 (Б)
Как сообщалось ранее, экс-арбитр ФИФА из Киева заявил, что Украина обыграла Люксембург благодаря судье.
Также сообщалось, что Коноплянку раскритиковали за "дедовщину" в сборной Украины
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