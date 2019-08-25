Дарио Срна – болельщикам "Шахтера": Мы живем мечтой увидеться на "Донбасс Арене"

Дарио Срна / Фото: AFP

Легенда "Шахтера" Дарио Срна поздравил жителей Донбасса с сегодняшними праздниками – Днем города Донецка и Днем шахтера.

"Дорогие дончане, дорогие земляки! Хочу поздравить вас с большим праздником, пожелать вам любви, здоровья, счастья и, конечно же, мира. Мы уже долго друг без друга, но мы должны жить одной мечтой – увидеться на "Донбасс Арене". Уверен, что скоро это случится. С праздником, дончане. Люблю вас", – сказал Срна в своем видеообращении.

25 Авг 2019 в 2:12 PDT INSTAGRAM (@darijosrna)

Напомним, хорват, выступавший за "Шахтер" с 2003 по 2018 год, установил абсолютный рекорд клуба по количеству игр. За 15 лет в донецком коллективе он провел 536 матчей и забил 49 голов, завоевав с командой 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионств, 7 Кубков и 8 Суперкубков Украины. Этим летом Дарио повесил бутсы на гвоздь и вошел в тренерский штаб "оранжево-черных".

Напомним, сегодня в 5-м туре чемпионата Украины "Шахтер" принимает "Мариуполь". "Горняки" сыграют против азовцев в особенной форме – с символом города и надписью "150 років".

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