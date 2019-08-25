Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,04
27,75

Дарио Срна – болельщикам "Шахтера": Мы живем мечтой увидеться на "Донбасс Арене"

25 августа, 14:16

Экс-капитан "горняков" поздравил фанатов с Днем города и Днем шахтера

Дарио Срна

Дарио Срна / Фото: AFP

Легенда "Шахтера" Дарио Срна поздравил жителей Донбасса с сегодняшними праздниками – Днем города Донецка и Днем шахтера.

"Дорогие дончане, дорогие земляки! Хочу поздравить вас с большим праздником, пожелать вам любви, здоровья, счастья и, конечно же, мира. Мы уже долго друг без друга, но мы должны жить одной мечтой – увидеться на "Донбасс Арене". Уверен, что скоро это случится. С праздником, дончане. Люблю вас", – сказал Срна в своем видеообращении.

INSTAGRAM (@darijosrna)

Напомним, хорват, выступавший за "Шахтер" с 2003 по 2018 год, установил абсолютный рекорд клуба по количеству игр. За 15 лет в донецком коллективе он провел 536 матчей и забил 49 голов, завоевав с командой 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионств, 7 Кубков и 8 Суперкубков Украины. Этим летом Дарио повесил бутсы на гвоздь и вошел в тренерский штаб "оранжево-черных".

Напомним, сегодня в 5-м туре чемпионата Украины "Шахтер" принимает "Мариуполь". "Горняки" сыграют против азовцев в особенной форме – с символом города и надписью "150 років".

Читайте также: "Шахтер" запустил социальный проект для детей в 26-м населенном пункте Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

футболист Шахтер Донецк Дарио Срна

Источник: Террикон

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
Жалкая пародия и неповторимый оригинал:
Жалкая пародия и неповторимый оригинал: "Александрия" классно затроллила звезду "Реала"ЧУ по футболу 2019
В
В "Динамо" отменили выходные и вернули изгоя: первые решения Михайличенко на посту главного тренераЧУ по футболу 2019
Видео голов и обзор матча АЗ –
Видео голов и обзор матча АЗ – "Мариуполь" в Лиге ЕвропыФутбол
"Шахтер" гостит во Львове, у "Динамо" – выходной: результаты 4-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу 2019
Онлайн матча
Онлайн матча "АЗ Алкмар" – "Мариуполь": голландцы разбили украинцев со счетом 4:0Футбол

Новости партнеров

Loading...