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Дарио Срна попал в сборную лучших исполнителей штрафных в истории: как Пеле и Марадона

12 мая, 19:50

Алексей Андрейцев

Ассистент тренера "Шахтера" на правом фланге под Дэвидом Бекхэмом: 11 лучших в исполнении стандартов

Бывший капитан "Шахтера" Дарио Срна попал в один ряд с легендарными футболистами Марадоной и Пеле – хорватский защитник вошел в символическую сборную из 11 футболистов с лучшим исполнением штрафных ударов в истории. Сборную составил известный арабский спортивный портал sport360, и выглядит она следующим образом:

  • Вратарь: Рожерио Сени
  • Защитники: Роберто Карлос, Синиша Михайлович, Рональд Куман, Дарио Срна
  • Полузащитники: Роналдиньо, Зико, Жуниньо, Дэвид Бекхэм
  • Нападающие: Диего Марадона, Пеле

Дарио Срна – на своем правом фланге под Дэвидом Бекхэмом:

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Срна начинал профессиональную карьеру в хорватском "Хайдуке", затем 15 лет отыграл в "Шахтере", а последним клубом защитника стал итальянский "Кальяри". После завершения карьеры Дарио в прошлом году стал ассистентом главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру.

Видео: все 49 голов Дарио Срны за "Шахтер"

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Напомним, что "Шахтер" в нынешнем сезоне лидирует в чемпионате Украины и продолжает борьбу в еврокубках. В последнем матче Лиги Европы до карантина "горняки" на выезде обыграли немецкий "Вольфсбург" в первом поединке 1/8 финала. Смотрите все голы той игры:

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Шахтер Донецк Пеле Дарио Срна

Источник: Сегодня|Спорт

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