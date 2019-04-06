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Дарио Срна: "В матче "Шахтер" – "Динамо" хочу увидеть драку с красными карточками"

Сегодня, 12:22

"Болельщики хотят, чтобы игроки матерились, спорили с судьей", – говорит экс-капитан "горняков"

Дарио Срна: "В матче "Шахтер" – "Динамо" хочу увидеть драку с красными карточками" Футбол "Болельщики хотят, чтобы игроки матерились, спорили с судьей", - говорит экс-капитан "горняков"

7 апреля состоится матч Шахтер – Динамо

Бывший капитан "Шахтера" Дарио Срна поделился своими ожиданиями от матча "горняков" с "Динамо" в 1/4 Кубка Украины, который состоится в Харькове в воскресенье, 7 апреля.

"Хочу видеть драку, красные карточки. Это позитивно, – заявил Дарио Срна, сейчас выступающий за итальянский "Кальяри". – Без этого – это не дерби. В прошлом году смотрел матч "Динамо" с "Шахтером". Было скучно, нет эмоций. Болельщики ожидают не только футбола. Они хотят, чтобы игроки матерились, спорили с судьей. Я это любил, но не делал такое специально. Уважаю игроков "Динамо", президента и болельщиков. Но я был капитаном "Шахтера" и делал все для победы".

Как сообщалось ранее, на "украинском класико" в Харькове ожидается более 30 тысяч болельщиков. Кстати, "Шахтер" перед матчем с "Динамо" выставит Кубок Украины для харьковчан. Трофей будет показан болельщикам в клубном фан-шопе на стадионе "Металлист" 7 апреля с 14:00 до 17:00.

Также сообщалось, что лидер "Динамо" может пропустить матч с "Шахтером" в Кубке.  Полузащитник Виталий Буяльский слег с температурой после встречи с "Зарей".

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Тег шахтер, Динамо Киев, Кубок Украины, Дарио Срна

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Канал Футбол

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