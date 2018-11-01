Дарио Срна: "Готов помочь "Шахтеру" в любое время"

Экс-капитан "Шахтера" Дарио Срна рассказал о своих ожиданиях от украинского класико, выступлениях "горняков" в Лиге чемпионов и поделился впечатлением от матчей сборной Украины. В нынешнем сезоне защитник выступает за итальянский клуб "Кальяри".

По словам Срны, переезд в чемпионат Италии дался ему непросто. "После 15 лет в одной команде было тяжело. Переехать в другую страну, в другой клуб – это непросто. Расставание с "Шахтером" было тяжелым для меня. Но, я поговорил с президентом клуба, генеральным директором, мистером Фонсекой и принял их решение профессионально. Все, что я делал для "Шахтера" было от души и сердца. Я люблю и уважаю этот клуб, всех людей, которые работают в нем, болельщиков. Расстались мы в хороших отношениях. В один прекрасный день я хочу вернуться в "Шахтер", ведь мое сердце там. Готов помочь клубу в любое время", – рассказал Дарио.

Центральный поединок чемпионата Украины "Шахтер" – "Динамо" в рамках 14 тура Премьер-лиги состоится 3 ноября на стадионе "Металлист" в Харькове. "Конечно, это украинское дерби, которое многие ждут. Это очень важная игра для всех в "Шахтере". Все хотят обыграть "Динамо", ведь последние несколько матчей "горняки" не могли этого сделать. Я ожидаю игру, от которой все получат удовольствие. Главное, чтобы после матча разговоры были не о судействе, а о качественном футболе", – считает Срна.

Также бывший капитан "горняков" отметил, что регулярно смотрит игры чемпионов Украины. "Что касается Лиги чемпионов – я регулярно смотрю матчи и болею за "Шахтер". У нашей команды очень тяжелая группа, но не стоит забывать, что "Шахтер" умеет играть против любого соперника. В групповом этапе остались еще три тура и я уверен, что "горняки" будут биться до конца за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Очень важно, чтобы в общую группу вернулись Марлос и Тайсон, которые сегодня определяют стиль "Шахтера". Уверен, "горняки" способны в оставшихся трех матчах взять столько очков, сколько хватит для выхода в плей-офф, если же нет, то "Шахтер" будет бороться за выигрыш Лиги Европы", – уверен Срна.

10 октября сборная Украины на выезде сыграла вничью с командой Италии. Поединок в Генуе завершился со счетом 1:1. "Хотел приехать игру, ведь за сборную Украины выступает много моих друзей, но, к сожалению, не получилось. Однако игра украинской сборной мне очень понравилась во втором тайме, ведь против Италии нелегко играть. Хочу поздравить сборную Украины с первым местом в группе Лиги Наций. Это было нелегко, но стало большим и важным для украинского футбола шагом вперед. Рад за Андрея Шевченко, буду и в дальнейшем болеть за сборную Украины".