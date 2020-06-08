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Давали российское гражданство: появилась реакция самого дорогого футболиста Украины

8 июня, 15:46

Олег Люлька Олег Люлька

Украинец Александр Зинченко прокомментировал информацию о том, что до перехода в "МанСити" едва не стал россиянином

Украинский футболист чемпиона Англии "Манчестер Сити" Александр Зинченко опроверг информацию о том, что он собирался получить российский паспорт. Ранее агент Олег Еремин заявил, что "был разговор о том, что Зинченко может получить российский паспорт". Но потом процесс получения гражданства затянулся, и последовало приглашение игрока в сборную Украины.

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Украинский футболист прокомментировал слух о несостоявшейся смене гражданства в комментариях в Instagram.

"Бред", – коротко написал Александр Зинченко, до перехода в "Манчестер Сити" летом 2016 года выступавший за российский клуб "Уфа"

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Александр Зинченко

Александр Зинченко / Фото: Instagram

Отметим, что, согласно оценкам портала Transfermarkt, 23-летний Александр Зинченко сейчас является самым дорогостоящим футболистом сборной Украины. Зинченко оценивают в 24 млн евро.

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За сборную Украины Зинченко провел 31 матч, в которых забил 4 мяча. Отличившись в 2016 году в товарищеской встрече с Румынией в 19-летнем возрасте, Александр стал самым молодым автором гола в истории национальной команды, побив рекорд Андрея Шевченко.

Смотрите, как Зинченко забивает за сборную Украины

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Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Россия гражданство паспорт Сборная Украины Александр Зинченко

Источник: Спорт-Экспресс

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