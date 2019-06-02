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"Давай сюда баллончики!": после выигрыша ЛЧ звезды "Ливерпуля" кардинально сменили имидж

2 июня, 14:20

Волосы Салаха, Фирмино и других победителей Лиги чемпионов стали того же цвета, что и их клубные футболки

"Ливерпуль" оригинально отметил победу в финале Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" (2:0), которая сделала мерсисайдцев шестикратным обладателем самого престижного еврокубкового трофея. Главный тренер "красных" Юрген Клопп после матча пришел на пресс-конференцию с пивом в руках, а в это время в раздевалку команды кто-то принес баллончики с красной краской для волос. Во время празднования Мохамед Салах, Альберто Морено, Роберто Фирмино и другие футболисты решили воспользоваться ими и перекрасили свои волосы и даже лысины в клубный цвет "Ливерпуля". Вот какими победители Лиги чемпионов-2019 после этого стали:

Как сообщалось ранее, назван сумасшедший рекорд, побитый "Ливерпулем" в Лиге чемпионов. Наряду с трофеем мерсисайдцы получат от УЕФА беспрецедентные призовые – 113 миллионов евро. До "Ливерпуля" рекордом призовых за один сезон в Лиге чемпионов мог похвастаться "Ювентус, который заработал 109 миллионов евро в 2017 году.

Также мы писали о семи самых ярких фишках финала Лиги чемпионов. При этом обозреватель Дмитрий Литвинов дал свое обоснование пенальти, решившего судьбу матча "Тоттенхэм" – "Ливерпуль".

Обзор победы "Ливерпуля" над "Тоттенхэмом":

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Тег Лига чемпионов, Ливерпуль, Тоттенхэм

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Сегодня|Спорт

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