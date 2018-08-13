Давид Сильва завершил карьеру в сборной Испании

Сегодня, 21:28

Вместе со сборной Сильва выиграл три международных турнира

Давид Сильва. Фото AFP
Давид Сильва. Фото AFP

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва объявил о завершении своей международной карьеры в сборной Испании. В составе сборной Испании Сильва выиграл два чемпионата Европы (2008 и 2012) и чемпионат мира 2010 года. На его счету 129 матчей и 35 мячей в составе "фурии роха".

"У меня было много дней и недель размышлений, относительно решения завершить свой этап в сборной. Без сомнения, это один из самых сложных выборов в моей карьере. Я принял его с благодарностью и смирением", – заявил 32-летний хавбек.

Несколькими днями ранее карьеру в сборной Испании завершил Жерар Пике. Защитник "Барселоны" решил сосредоточиться на клубной карьере.

После провала на ЧМ-2018 карьеру в сборной Германии завершил Марио Гомес. Гомес успел поиграть на ЧМ-2010, Евро-2012 и 2016, но в триумфальном мундиале 2018 года участие не принимал.

Напомним, ранее о решении прекратить выступления за немецкую сборную объявил Месут Озил, попавший под мощную волну критики из-за фото с турецким президентом Реджепом Эрдоганом.
футбол, сборная Испании, Давид Сильва

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soccernews.ru

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