Давид Вилья в своем прощальном матче выиграл Кубок Императора

Давид Вилья выиграл Кубок Императора / Фото: Reuters

38-летний испанский нападающий Давид Вилья в своем последнем матче в профессиональной футболе завоевал трофей. Клуб экс-форварда "Барселоны" и сборной Испании "Виссел Кобе" впервые завоевал Кубок Императора, обыграв в финале "Касиму Антлерс" со счетом 2:0.

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Вилья вошел в игру в добавленное время, заменив Лукаса Подольски. Другой бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста вышел в стартовом составе и был заменен на 88-й минуте. Напомним, что Вилья еще в ноябре объявил о решении завершить карьеру по окончании сезона в Японии.

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Давид Вилья за 19-летнюю профессиональную карьеру выступал за испанские клубы "Спортинг", "Сарагоса", "Валенсия", "Барселона", "Атлетико" Мадрид. В составе сборной Испании Давид Вилья выиграл ЧЕ-2008 и ЧМ-2010, а Евро в Украине и Польше пропустил из-за травмы. После "золота" Примеры с "Атлетико" Мадрид попутешествовал по миру, поиграл в американском "Нью Йорк Сити", австралийском "Мельбурн Сити" и японском "Виссел Кобе". Футбол и путешествия останутся его двигателем по жизни – Давид планирует заниматься детскими академиями, которые вместе с другом открыл по всему миру.

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