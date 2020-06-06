Дайте хотя бы 100 миллионов: "Байер" отказался продавать в "Реал" молодую звезду

Кай Хаверц в 20 лет очень результативно играет в чемпионате Германии

Результативная игра атакующего полузащитника леверкузенского "Байера" Кая Хаверца привлекает к нему внимание многих европейских грандов. Испанский "Реал" уже даже сделал конкретное предложение немецкому клуба, но получил отказ. К слову, на нашем сайте стартовал онлайн матча "Байер" – "Бавария" в Бундеслиге, встреча начнется в субботу в 16:30.

Мадридцы предложили "фармацевтам" за Хаверца 80 миллионов евро. Однако "Байер" ответил отказом и потребовал от "Реала" 100 миллионов, сообщает немецкое издание Bild. Пока что испанский гранд взял время на размышления. Недавно 20-летний вундеркинд "Байера" стал топ-голеадором Германии. Популярный сайт Transfermarkt оценивает уроженца городка Аахен, что на немецко-нидерландской границе, в 81 миллион.

Известно, что живой интерес к Каю проявляют также "Бавария" и "Челси". В сезоне 2019/2020 Хаверц забил 15 мячей: 11 – в чемпионате Германии, 1 – в Кубке страны, еще 3 – в Лиге Европы, где "Байер" уже играет в 1/8 финала. Контракт парня в Леверкузене действует с 2017 года по лето 2022-го.

Смотрите, как в марте "Байер" обыгрывал шотландский "Глазго Рейнджерс" в плей-офф Лиги Европы

В начале июня Санчо побил в Бундеслиге голевой рекорд Хаверца для 20-летних.

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