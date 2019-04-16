Дают 100 миллионов: "Барселона" сделала звезду "МЮ" – главной целью на лето
В Англии пытаются удержать Рашфорда зарплатой в 300 тысяч фунтов в неделю
Одним из самых громких трансферов наступающего лета может стать переход форварда "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорда в ряды каталонской "Барселоны". По информации авторитетного издания The Mirror, руководство сине-гранатовых готово предложить за футболиста "красных дьяволов" гигантскую сумму, речь идет о 100 миллионах фунтов. Ксати, сегодня эти команды встретятся в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Онлайн "Барселона" – "МЮ" уже доступен на нашем сайте.
Напомним, что ранее в "МЮ" заявили, что хотят сохранить нападающего в своей команде, более того, клуб готов платить Рашфорду 300 000 фунтов стерлингов в неделю.
Действующий контракт между Рашфордом и "Манчестер Юнайтед" рассчитано до лета 2020 года.
В текущем сезоне Рашфорд провел за "Манчестер Юнайтед" 41 матч во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал 9 результативных передач.
Ранее мы писали, что "Реал" и "МЮ" готовят грандиозный обмен футболистами на десятки миллионов евро. Французский нападающий Поль Погба может перейти в испанской клуб в обмен на Рафаэля Варана и Гарета Бейла, которые вместе стоят 150 млн евро.
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