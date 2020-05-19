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Даже карантин не помог: претендент на "золото" в Германии рискует пропустит остаток сезона

19 мая, 22:52

Александр Трикиша

Капитан "Борусси" не успел восстановиться за три месяца карантина

Капитан дортмундской "Боруссии" Марко Ройс не смог побороть проблемы со здоровьем, несмотря на трехмесячный перерыв из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса. Как сообщает Bild, немец пропустит ключевой матч Бундеслиги в мае против "Баварии" и, скорее всего, уже не сыграет в сезоне-2019/20.

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Ройс получил повреждение приводящей мышцы в начале февраля и пропустил последние матчи перед карантином. Изначально врачи прогнозировали восстановление в течение четырех недель, но даже 16 мая Марко не смог сыграть в первом матче после карантина с "Шальке".

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"Боруссия" за восемь туров до финиша чемпионата Германии на четыре очка отстает от лидирующей "Баварии". В текущем сезоне Ройс провел 26 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал семь результативных передач.

Напомним, что чемпионат Германии первым вышел из карантина в Европе. Правда, на матчах действуют строгие правила, но не все их придерживаются. Так, в одном из матчей футболист "Герты" поцеловал одноклубника после гола, за что нарвался на критику. В итоге футболисту пришлось извиниться за поцелуй. Бельгийский легионер "Герты" Дедрик Боята говорит, что нарушил социальную дистанцию, чтобы дать указания партнеру.

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чемпионат Германии Боруссия Дортмунд Марко Ройс

Источники: Eurosport , Сегодня|Спорт

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