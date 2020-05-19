Даже карантин не помог: претендент на "золото" в Германии рискует пропустит остаток сезона

Капитан "Борусси" не успел восстановиться за три месяца карантина

Капитан дортмундской "Боруссии" Марко Ройс не смог побороть проблемы со здоровьем, несмотря на трехмесячный перерыв из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса. Как сообщает Bild, немец пропустит ключевой матч Бундеслиги в мае против "Баварии" и, скорее всего, уже не сыграет в сезоне-2019/20.

Читайте также: Где раньше была "желтая стена"... Репортаж о первых "карантинных" матчах в Германии

Ройс получил повреждение приводящей мышцы в начале февраля и пропустил последние матчи перед карантином. Изначально врачи прогнозировали восстановление в течение четырех недель, но даже 16 мая Марко не смог сыграть в первом матче после карантина с "Шальке".

Реклама

Читайте также: Звезду "Боруссии" послали – и это слышал весь мир: первый скандал футбола времен коронавируса

"Боруссия" за восемь туров до финиша чемпионата Германии на четыре очка отстает от лидирующей "Баварии". В текущем сезоне Ройс провел 26 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал семь результативных передач.

Напомним, что чемпионат Германии первым вышел из карантина в Европе. Правда, на матчах действуют строгие правила, но не все их придерживаются. Так, в одном из матчей футболист "Герты" поцеловал одноклубника после гола, за что нарвался на критику. В итоге футболисту пришлось извиниться за поцелуй. Бельгийский легионер "Герты" Дедрик Боята говорит, что нарушил социальную дистанцию, чтобы дать указания партнеру.

Самые известные балагуры мирового футбола

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама