"Даже Коля так не умеет": жена динамовца похвасталась финтом, которому позавидует Роналду
Ирина Морозюк с пользой проводит зимний отпуск
Супруга полузащитника сборной Украины и киевского "Динамо" Николая Морозюка может смело соревноваться с мужем в умении жонглировать футбольным мячом.
Во время отпуска в Дубае, куда пара отправилась после завершения весенней части сезона, Ирина с легкостью продемонстрировала финт с мячом – подбросила его ногой и поймала на шею.
"Даже Коля так не умеет", – подшутил в комментариях один из подписчиков девушки, "как классно, почему я так не умею", – жалуется другой комментатор.
Ранее мы опубликовали фото Ирины Морозюк, на котором она отдыхает на доске для сапсерфинга. "Ну нельзя так с людьми", – пишут с восхищением под фото поклонники красавицы.
Несколько дней назад девушка в черном бикини прижалась к штанге ворот и подписала снимок: "Красивых фоток много не бывает".
В этом сезоне Николай Морозюк сыграл в 14 матчах в чемпионате Украины и забил 1 гол. Также на счету футболиста 8 матчей в еврокубках, где Морозюк забил три мяча.
Ранее мы писали, что жена Морозюка показала сексуальное видео из спортзала. Тогда красавица попрыгала на скакалке под известный хит.
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