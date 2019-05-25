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Даже Неймар не понадобился: "ПСЖ" установил уникальный рекорд чемпионата Франции

25 мая, 10:58

Парижане забили за сезон более 100 голов в Лиге 1

"ПСЖ" установил новый рекорд чемпионата Франции. В заключительном туре Лиги 1 парижане уступили "Реймсу" со счетом 1:3, но гол Килиана Мбаппе стал историческим – команда Томаса Тухеля забивала в каждом матче чемпионата Франции текущего сезона. Ранее мы писали, что Мбаппе не смог догнать Месси в гонке за "Золотой Бутсой".

В целом "ПСЖ" наколотил в текущем сезоне 105 мячей в 38 матчах чемпионата, что позволило команде досрочно завоевать золотые медали. Форвард команды Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром Лиги 1, забив 33 гола.

Кстати, Мбаппе стал только шестым французом, кому удалось выиграть бомбардирскую гонку чемпионата страны. Он встал в один ряд с Джибрилем Сиссе (2001/02, 2003/04), Каримом Бензема (2007/08), Андре-Пьер Жиньяком (2008/09), Оливье Жиру (2011/12) и Александром Ляказеттом (2014/15).

Напомним, что руководство "ПСЖ" отправило самого дорогого футболиста мира в отпуск раньше остальных. Неймар не может сыграть в матче последнего тура чемпионата Франции из-за дисквалификации, так что боссы "ПСЖ" отпустили его на родину.

Отметим, что Неймар занимает третье место в рейтинге ТОП-20 самых популярных спортсменов в Instagram. Бразильского нападающего опережают только Криштиану Роналду и Лео Месси. Интересно, что из всех спортсменов мира лишь эта тройка смогла набрать более 100 миллионов подписчиков в Instagram.

Лучшие голы 30 тура чемпионата Украины:

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Тег чемпионат Франции, псж, Килиан Мбаппе

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Источник:

Sport.ru

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