Даже в гостях "Манчестер Сити" победит "Лестер" в матче Премьер-лиги, считают букмекеры

В субботу в очередном туре чемпионата Англии встречаются вторая и третья команда турнирной таблицы. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию матча "Лестер" – "Манчестер Сити". Конкурентов разделяет всего четыре очка. О погоне за "Ливерпулем" они уже не думают, а вот о том, чтобы отстоять свои позиции от притязаний "Челси" и "Тоттенхэма", стоит побеспокоиться.

Встреча начинается на арене "Кинг Пауэр" в 19:30. Несмотря на приличную статистику выступлений на своем поле подопечных Брендана Роджерса, все букмекерские конторы явным фаворитом считают "Манчестер Сити". На успех "МанСити" коэффициент колеблется 1.57-1.62, тогда как на хозяев 5.00-5.25; на ничью – 4.25.

Узнайте, где смотреть "Лестер" – "Манчестер Сити". Поединок ожидается довольно результативным. Букмекеры считают, что забьют в ней не меньше трех голов. Самый вероятный счет – 1:2 (коэф. – 8.30). А вероятность того, что аргентинский форвард Серхио Агуэро забьет мяч, такая же, как и того, что не забьет; ее оценивают коэффициентом 1.87. А вот парням Гвардиолы неприятностей следует ожидать, конечно же, от Джейми Варди. Правда, на то, что нападающий сборной Англии отличится голом, дают коэффициент 2.80.

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