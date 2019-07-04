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Дебют Ка-Ка и расстрел от Вербича: как "Динамо" спаслось от поражения в первом матче нового сезона

4 июля, 21:07

Команда Александра Хацкевича свела вничью австрийский спарринг с восьмым клубом чемпионата Румынии

Беньямин Вербич
Беньямин Вербич. Фото: Instagram

Киевское "Динамо" провело свой первый матч в сезоне 2019/2020. На сборах в Австрии команда Александра Хацкевича, уступая по ходу встречи, сыграла вничью с восьмым клубом чемпионата Румынии "Ботошани" – 1:1. На 43-й минуте "Динамо" пропустило после обрезки Андриевского в обороне. Ответный мяч киевляне забили на 63-й минуте. Цитаишвили с правого фланга навесил в штрафную на Русина, Назарий головой сбросил под удар Вербичу, который ногой вогнал мяч в сетку. Отметим, что за киевлян в этом спарринге дебютировал дуэт Ка-Ка - ганский центрбек Кадири и экс-полузащитник "Зари" Караваев. Обы отыграли по 45 минут.

  • Состав "Динамо" в матче с "Ботошани" (1:1)
  • Первый тайм: Бущан – Кендзера, Кадири, Кадар, Миколенко – Сидорчук, Андриевский, Караваев, де Пена, Шапаренко – Фран Соль
  • Второй тайм: Бойко – Гармаш, Бурда, Алибеков, Шабанов – Андриевский (Сидорчук, 67), Шепелев, Вербич, Цитаишвили, Шапаренко (Миколенко, 67) – Русин.

Как сообщалось ранее, Максим Коваль променял Киев на Саудовскую Аравию. Голкипер "Динамо" подписал трехлетний контракт с клубом "Аль-Фатеха".

Также сообщалось, что "Динамо" грозит отобрать чемпионство у "Шахтера": заявление капитана киевлян. Полузащитник киевлян Сергей Сидорчук назвал рецепт успеха в чемпионской гонке с "горняками". "Прошлый сезон показал, что важно не только быть сильнее своего главного конкурента в очных поединках, но и давать результат на длинной дистанции. В новом сезоне нам необходимо более ровно выступать и не терять очки в тех матчах, в которых мы просто не имеем на это права. Если нам это удастся, то, уверен, все будет хорошо", – заявил Сидорчук.

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Тег Динамо Киев, Беньямин Вербич

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Сегодня|Спорт

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