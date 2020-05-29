Крутой дебют в боксе скандалиста Алиева: бывший футболист минимально проиграл модели

Сегодня в Украине состоялся достаточно необычный боксерский поединок. Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев вышел в ринг против актера и модели Никиты Вакулюка. Бой из трех раундов по две минуты прошел в рамках шоу "Битва" и закончился поражением Алиева. А днем ранее Александр Алиев провел дуэль взглядов с будущим соперником-моделью.

С первого раунда поединка было заметно, что Вакулюк превосходит Алиева в габаритах, а также лучше двигается. Александр хоть и является профессиональным спортсменом, местами выглядел тяжеловато, хотя время от времени опасно взрывался и шел вперед. Однако для победы этого не хватило – с минимальным преимуществом судьи отдали победу актеру.

Реклама Алиев vs Вакулюк

"Все равно я буду продолжать заниматься боксом, хоть это и очень тяжелый вид спорта. Мне он нравится. Приглашайте еще", – сказал после боя Алиев.

Читайте также: "В одну команду Блохина тренером, а в другую – Сабо": Алиев и Милевский планируют прощальный матч

Напомним, что 35-летний бывший футболист играл за "Динамо" и сборную Украины. Также игрок выступал за российские клубы "Локомотив" и "Анжи", "Металлург" из Запорожья, "Днепр", "Борисфен", "Рух". После карьеры футболиста Алиев прошел тренерские курсы и возглавлял клуб "Хмельницкий".

33-летний Никита Вакулюк известен по роли учителя английского языка в сериале "Школа".

Реклама

Смотрите также, какое видео Алиев выкладывает в сторис

Александр Алиев в Instagram

Все подробности в спецтеме Шоу Битва

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама