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Дебютант сборной Украины: "Шевченко призывал смело идти вперед, это привело к голу"

4 сентября, 09:58

Александр Трикиша Александр Трикиша

Тымчик остался доволен дебютом в национальной команде

Дебютант сборной Украины Александр Тымчик поделился эмоциями после победы над Швейцарией в Лиге наций, а также рассказал, какие установки перед матчем давал Андрей Шевченко. Отметим, что Тымчик отметился результативной передачей в моменте с первым голом украинцев. Видео голов и обзор матча Украина – Швейцария есть на нашем сайте.

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"Очень рад дебютировать за национальную сборную. Рад победе и трем очкам. Очень счастлив! Очень понравилось играть. Хорошо приняли, подсказывали. Только позитивные эмоции от игры.

Андрей Николаевич говорил, что будут свободные зоны. Призывал смело идти вперед, подключаться. Получилось, что это привело к голу. Было много теории о прессинге. Мы не хотели только отбиваться и стоять сзади. Думаю, игра получилась хорошей.

Швейцария – хорошая команда. Индивидуально и командно они очень сильны. Было сложно контролировать игру 90 минут. Были ошибки. Без них никак. Хорошо, что выиграли и взяли три очка. Двигаемся дальше!", – сказал Тымчик в эфире канала "Футбол 1".

Ранее победу сборной Украины прокомментировал Андрей Шевченко. Наставник украинской сборной похвалил дебютантов и заявил, что все его решения себя оправдали.

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Сборная Украины сборная Швейцарии Лига наций Александр Тымчик

Источник: Сегодня|Спорт

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