Дебютный гол Азара помог "Реалу" "перестрелять" "Гранаду" в чемпионате Испании

Эден Азар / Фото: Reuters

В матче чемпионата Испании мадридский "Реал" встречался с "Гранадой". Поединок завершился со счетом 4:2. Ранее мы рассказывали, что в сеть слили космические штрафы "Реала".

В этой встрече случился знаменательный эпизод. Дебютный гол в футболке "сливочных" забил Эден Азар. Бельгиец удвоил преимущество команды перед перерывом.

Также довольно красивый гол положил обладатель Золотого мяча – Лука Модрич. Хорват дальним ударом поразил "девятку" ворот соперника.

Реклама

Смотрите обзор матча "Реал" – "Гранада":

После этого поединка команда Зинедина Зидана набрала 18 балов и занимает первую строчку в чемпионате Испании.

Напомним, что нигерийский нападающий "Брюгге" Эммануэль Деннис Бонавентуре, в свое время выступавший за луганскую "Зарю", стал главным героем матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Реалом" (2:2). В Мадриде экс-форвард "Зари" забил Тибо Куртуа два мяча.

Также добавим, что он набьет себе две татуировки в честь дубля в ворота "Реала". Нигериец Деннис Бонавентуре, выступавший за луганскую "Зарю", стал героем матча Лиги чемпионов в Мадриде.

Смотрите голы ДеннисаБонавентуре в ворота "Реала"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама