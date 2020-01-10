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"Дедовщина" в "Динамо": Алиев рассказал, как прислуживал Хацкевичу в бане

10 января, 12:27

"Взяв ведро - и принес": новые откровения бывшей звезды киевского клуба

Александр Алиев

Александр Алиев / Фото: 1927.kiev.ua

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Бывший полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев, недавно оказавшийся на диване с Ириной Морозюк, рассказал о своих отношениях со старшими партнерами по столичной команде, когда был молодым игроком.

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"Мы попали с Милевским в "Динамо" в 18 лет, – поведал Александр Алиев. – У меня была такая ситуация. Захожу я в баню, а там сидит Шовковский, Белькевич, Головко, Федоров, Хацкевич, еще старики. Я зашел, а Хац тогда уже взял меня под свое крыло, и он на меня смотрит. Я сразу не могу понять, что не так. Градусник перевернуть, водички принести – что там? Смотрю, ведро стоит – взял, принес. Говорят: "Сынок соображающий"

Александр Алиев

Александр Алиев / Фото: Instagram

"Или, бывало, играешь за "Динамо-2", забиваешь три гола, выигрываешь. А тут раз ошибся, Дмитрулин как начнет на тебя гнать на поле. Сидишь потом с ним в автобусе, вроде ж забил три, а ему все равно, говорит, что до конца надо бежать", – продолжает Алиев

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"А в наше время уже говоришь налить воды, так нет: "Та чего я, та сейчас молодой зайдет", – возмущается Александр Алиев

Смотрите сюжет о скандале с участием Александра Алиева

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Динамо Киев Александр Алиев Александр Хацкевич

Источники: Динамомания , Миля Шоу

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