"Делай, что должен", – бывший вратарь сборной Украины по футболу о коронавирусе

На самую горячую нынче тему коронавируса высказываются едва ли не все известные люди. Бывший украинский футболист, вратарь киевского "Динамо" и сборной Александр Шовковский решил предостеречь соотечественников от неправильных поступков и призвал подумать о будущем. Ранее мы писали, что Шовковский будет судиться из-за платежки за газ.

Александр считает, что каждый из нас должен сделать все от него зависящее, чтобы вирус не распространялся:

"Один из девизов моей жизни – делай, что ты должен делать, а дальше будет как будет. Поэтому задумываться над тем, что может произойти в будущем… Я думаю нам сейчас главное сделать все возможное для того, чтобы этот вирус не распространялся дальше. Поэтому все те меры, которые сегодня делает Европа, очень правильные. Я слежу за статистикой каждый день и вижу, как разворачиваются события, но это официально. Это то, о чем известно, но я уверен, что эти данные в лучшем случае надо умножать на два. Потому что официальное от неофициального очень отличается. Украина дойдет до этого позже, и кризис к ней позже доходит, и все другие моменты. Нам нужно понимать уже сейчас и делать все необходимые меры".

Напомним, в феврале этого года Шовковского предлагали на пост министра спорта.

Смотрите, как Александр упражнялся в тире

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