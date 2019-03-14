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Делегация "Мальме" случайно забрала мячи "Челси" на сумму 2400 евро

Сегодня, 19:45

Шведы заметили чужие вещи лишь в аэропорту и отвезли назад

Мяч Лиги Европы
Мяч Лиги Европы. Фото: AFP
Делегация "Мальме" случайно забрала мячи "Челси" на сумму 2400 евро //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a93/04a/5c8a9304a5809.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a93/04a/5c8a9304a5809.jpg Футбол Шведы заметили чужие вещи лишь в аэропорту и отвезли назад

Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Челси". Начало встречи в 19:55 по киевскому времени.

А британская пресса вспомнила забавный случай с прошлого раунда турнира. 21 февраля в Лондоне состоялся поединок между "Челси" и шведским "Мальме". Встреча завершилась победой хозяев – 3:0. А гости после игры случайно увезли чужие мячи со стадиона "Стэмфорд Бридж".

Работники шведского клуба перепутали мячи и по ошибке погрузили чужие в свой автобус. В сумках находились 20 мячей стоимостью 2400 евро. В аэропорту делегация "Мальме" обнаружила лондонские мячи и отвезла их обратно. В "Челси" с юмором отнеслись к инциденту.

В ожидании киевского матча "Динамо" – "Челси" предлагаем вам развлечься и проголосовать: чья вторая половинка красивее? Супруга Дениса Бойко – Валерия, или девушка Кепы Аррисабалаги – Андреа Перес. Больше фото девушек можно посмотреть тут: вратари "Динамо" и "Челси" Бойко vs Кепа: чья "вторая половинка" красивее.

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Тег Лига Европы, Челси Лондон, Мальме

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СЭ

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