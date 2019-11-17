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Дело было вечером, делать было нечего: миллионер купил клуб, уволил тренера и назначил себя вместо него

17 ноября, 20:22

Гленн Тэмплин решил вложиться в футбольную недвижимость

Гленн Тэмплин

Гленн Тэмплин / Фото: Instagram

Миллионер Гленн Тэмплин 12 ноября стал владельцем клуба "Ромфорд", представляющего восьмой дивизион чемпионата Англии.

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В этот же день бизнесмен, владеющий металлургической компанией, уволил главного тренера Пола Мартина и назначил на эту должность самого себя. Тэмплин практически сразу сообщил, что клуб подписал 15 новых футболистов, а его задачей будет выход в Футбольную лигу, объединяющую Чемпионшип, Лигу 1 и Лигу 2.

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Тэмплин регулярно устраивал в раздевалке команды уроки мотивации. Перед матчами своей команды он запоминался пламенной речью, которую говорил игрокам.

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Дебютная встреча для Тэмпли во главе "Ромфорда" сложилась неудачно. Его команда уступила "Коджешол Таун" со счетом 2:3.

Ранее мы писали, что финал Лиги чемпионов могут перенести из Европы на другой континент. УЕФА рассматривает вариант с проведением решающего матча в США.

Смотрите, как один из лидеров чемпионата Англии "Манчестер Сити" впервые потерял очки в текущей Лиге чемпионов:

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чемпионат Англии Гленн Тэмплин

Источник: BBC

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