Дело было вечером, делать было нечего: миллионер купил клуб, уволил тренера и назначил себя вместо него

Гленн Тэмплин / Фото: Instagram

Миллионер Гленн Тэмплин 12 ноября стал владельцем клуба "Ромфорд", представляющего восьмой дивизион чемпионата Англии.

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В этот же день бизнесмен, владеющий металлургической компанией, уволил главного тренера Пола Мартина и назначил на эту должность самого себя. Тэмплин практически сразу сообщил, что клуб подписал 15 новых футболистов, а его задачей будет выход в Футбольную лигу, объединяющую Чемпионшип, Лигу 1 и Лигу 2.

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Тэмплин регулярно устраивал в раздевалке команды уроки мотивации. Перед матчами своей команды он запоминался пламенной речью, которую говорил игрокам.

Дебютная встреча для Тэмпли во главе "Ромфорда" сложилась неудачно. Его команда уступила "Коджешол Таун" со счетом 2:3.

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