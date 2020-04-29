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Дело легендарного футболиста "Баварии" о коррупции осталось безнаказанным

29 апреля, 13:30

Максим Перепелица

Франца Беккенбауэра обвиняли в подкупе чиновников для определения хозяйки ЧМ-2006

Суд над немецкой футбольной легендой Францем Беккенбауэром, которого обвиняли в коррупции, закончился без вынесения приговора. Пятилетнее расследование, проведенное в Швейцарии, было приостановлено из-за пандемии коронавируса, а также с учетом истечения срока давности. Беккенбауэр был одним из четырех лиц, которых подозревали в коррупции, связанной с чемпионатом мира 2006 года.

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Сам 74-летний специалист с первого дня опровергал все обвинения. В то же время руководящий орган ФИФА "глубоко разочарован" тем, что процесс не состоится. Отмечается, что по законам Швейцарии, максимальный срок давности уголовных дел, связанных с мошенничеством, составляет 15 лет, поэтому органы больше не имеют права обвинять немца.

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Кстати, форварда "Баварии" признали лучшим свободным агентом в истории.

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Бавария ФИФА Франц Беккенбауэр

Источник: BBC Sports

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