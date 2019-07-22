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Дело на 13 млн евро: сына легенды французского футбола выкупил клуб Бундеслиги

22 июля, 19:02

Отец нападающего Маркуса Тюрама вместе с Зинедином Зиданом выигрывал чемпионат мира-1998

Маркус Тюрам - игрок Менхенгладбаха
Маркус Тюрам - игрок Менхенгладбаха. Фото: Facebook

Нападающий Маркус Тюрам, сын бывшего защитника сборной Франции Лилиана Тюрама, стал игроком менхенгладбахской "Боруссии", сообщается на официальном сайте немецкого клуба. Контракт 21-летнего форварда с "Боруссией" рассчитан до июня 2023 года. Сумма трансфера французского футболиста составила 9 млн евро

Ранее Маркус Тюрам выступал в составе "Генгама", который по итогам сезона-2018/19 покинул высший французский дивизион. Форвард в 38 матчах на клубном уровне отметился 13 забитыми мячами и одной результативной передачей.

Напомним, отец Маркуса, Лилиан Тюрам, является чемпионом мира 1998 года. В 2006 году Тюрам-старший в составе сборной Франции проиграл в финале чемпионата мира команде Италии.

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Как мы писали ранее, недавно сменили клубную прописку и наследники другой легенды французского футбола. Сын Зинедина Зидана Энцо продолжит карьеру в чемпионате Португалии. 24-летний полузащитник на правах свободного агента перебрался из "Лозанны" в "Авеш".

В свою очередь, другого сына Зинедина Зидана – Луку – ранее Андрей Лунин выдавил из "Реала". 21-летний вратарь Королевского клуба не выдержал конкуренции с украинцем и был отправлен в аренду в команду "Расинг Сантандер". Теперь ему будет забивать Роман Зозуля.

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Тег чемпионат Германии, Боруссия Дортмунд, Генгам, Маркус Тюрам

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Championat.ru

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