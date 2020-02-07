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Демарш Бейла: скандалист из "Реала" уехал со стадиона во время матча – и ему ничего за это не будет

7 февраля, 10:42

Это уже не первая подобная выходка валлийца. Он бросил своих одноклубников во время игры в Кубке Испании

Гарет Бейл

Гарет Бейл / Фото: Reuters

Валлийский нападающий мадридского "Реала" Гарет Бейл не досмотрел матч своей команды с "Реалом Сосьедад" в 1/4 финала Кубка Испании. Встреча состоялась 6 февраля на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершилась сенсационной победой гостей со счетом 4:3. Таким образом "Реал" вылетел из Кубка Испании, а "сливочные" впервые пропустили такое огромное количество мячей при Зидане.

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Как сообщает испанское издание AS, 30-летний валлиец, не попавший в заявку "сливочных" на встречу с "Сосьедадом", наблюдал за игрой с трибуны, однако финального свистка не дождался. На 82-й минуте Гарет бросил команду и покинул арену. На тот момент счет в матче был 2:4, однако в оставшееся время, уже в отсутствие Бейла на трибунах, "Реал" едва не отыгрался

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Гарет Бейл

Гарет Бейл / Фото: AFP

Отметим, что Гарет Бейл, во время зимнего трансферного окна едва не вернувшийся в "Тоттенхэм", ранее неоднократно уезжал со стадиона до окончания матчей "Реала". В нынешнем сезоне это уже пятый подобный случай.

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При этом формально Гарет Бейл не нарушает клубного устава, поскольку, по правилам, игроки "сливочных", оказавшиеся вне заявки на игру, могут покидать стадион после 80-й минуты.

Смотрите, как умеет забивать Гарет Бейл

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Реал Мадрид кубок Испании Реал Сосьедад Гарет Бейл

Источник: Сегодня|Спорт

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