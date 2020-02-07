Демарш Бейла: скандалист из "Реала" уехал со стадиона во время матча – и ему ничего за это не будет

Это уже не первая подобная выходка валлийца. Он бросил своих одноклубников во время игры в Кубке Испании

Гарет Бейл / Фото: Reuters

Валлийский нападающий мадридского "Реала" Гарет Бейл не досмотрел матч своей команды с "Реалом Сосьедад" в 1/4 финала Кубка Испании. Встреча состоялась 6 февраля на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершилась сенсационной победой гостей со счетом 4:3. Таким образом "Реал" вылетел из Кубка Испании, а "сливочные" впервые пропустили такое огромное количество мячей при Зидане.

Читайте также: Фиаско Месси в Бильбао: обзор сенсационной победы "Атлетика" над "Барселоной"

Как сообщает испанское издание AS, 30-летний валлиец, не попавший в заявку "сливочных" на встречу с "Сосьедадом", наблюдал за игрой с трибуны, однако финального свистка не дождался. На 82-й минуте Гарет бросил команду и покинул арену. На тот момент счет в матче был 2:4, однако в оставшееся время, уже в отсутствие Бейла на трибунах, "Реал" едва не отыгрался

Реклама

Гарет Бейл / Фото: AFP

Отметим, что Гарет Бейл, во время зимнего трансферного окна едва не вернувшийся в "Тоттенхэм", ранее неоднократно уезжал со стадиона до окончания матчей "Реала". В нынешнем сезоне это уже пятый подобный случай.

Читайте также: Крушение "Барселоны" и "Реала: все результаты 1/4 финала Кубка Испании

При этом формально Гарет Бейл не нарушает клубного устава, поскольку, по правилам, игроки "сливочных", оказавшиеся вне заявки на игру, могут покидать стадион после 80-й минуты.

Смотрите, как умеет забивать Гарет Бейл

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама