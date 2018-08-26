Дьемерси Мбокани продолжит карьеру в Бельгии

Бывший нападающий киевского "Динамо" Дьемерси Мбокани подписал контракт с бельгийским "Антверпеном". 32-летний конголезец заключил соглашение с новой командой на один сезон.

В прошлом сезоне в составе "Динамо" Мбокани сыграл 23 матча, в которых забил 11 голов. Всего в составе киевского клуба Дьемерси провел 77 матчей и забил 31 гол.

Кстати, до переезда в Украину Мбокани выступал за бульгийские "Стандард" и "Андерлехт".

Напомним, что за "Антверпен" выступает украинский полузащитник Егор Назарина. Он перебрался в бельгийский клуб в декабре 2017 года из "Днепра".

Ранее мы писали, что защитник киевлян Евгений Хачериди подписал контракт с греческим ПАОКом. Хачериди тоже ушел из столичного клуба свободным агентом.

Кроме того, бывший нападающий "Динамо" Жуниор Мораес подписал контракт с "Шахтером". Соглашение рассчитано на два года.

Но не только потери у подопечных Александра Хацкевича. Во время летней паузы киевляне подписали бразильского новичка – в "Динамо" из "Паймелраса" перешел Че Че.