Демьяненко: "Если против "Динамо" выйдут резервисты "Челси" – это еще хуже"

Экс-игрок "Динамо" надеется, что киевляне сегодня не проиграют

Первая встреча осталась за "Челси". Фото: AFP

Демьяненко: "Если против "Динамо" выйдут резервисты "Челси" – это еще хуже" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a7d/6cb/5c8a7d6cbb889.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a7d/6cb/5c8a7d6cbb889.jpg 2019-03-14T18:12:48+02:00 Футбол Экс-игрок "Динамо" надеется, что киевляне сегодня не проиграют

Бывший капитан и тренер киевского "Динамо" Анатолий Демьяненко поделился своими ожиданиями перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы. Мы ведем онлайн трансляцию матча "Динамо" – "Челси". Неделю назад в Лондоне "Челси" уверенно выиграл со счетом – 3:0.

"Шансов у "Динамо" мало. Соперник у киевлян очень сильный, выше классом – и это слишком заметно. Футболисты у Сарри опытные, обстрелянные – не только в таком турнире, как АПЛ, но и в еврокубках, и в сборных своих стран. На таком уровне одна физика не может все решить, здесь еще и индивидуальное мастерство необходимо. В этом плане "Динамо" будет не хватать Вербича.

Если на игру в Киеве выйдут резервисты "Челси" – это еще хуже. Те, кто на замене сидят, будут рвать и метать в поединке с "Динамо". Важно, чтобы киевляне не боялись именитого соперника. Результат не будет давить, а значит, есть надежда на то, что "Динамо" не проиграет", – заявил Демьяненко.

В ожидании киевского матча "Динамо" – "Челси" предлагаем вам развлечься и проголосовать: чья вторая половинка красивее? Супруга Дениса Бойко – Валерия, или девушка Кепы Аррисабалаги – Андреа Перес. Больше фото девушек можно посмотреть тут: вратари "Динамо" и "Челси" Бойко vs Кепа: чья "вторая половинка" красивее.

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