День открытых дверей для гостей: хозяева проиграли 0:14 четыре матча дня в чемпионате Германии

Впечатляющим фиаско домашних команд завершились встречи субботы в немецкой Бундеслиге. Из пяти матчей дня лишь в одном хозяевам удалось добыть ничью. А в четырех других гости разгромили соперников, не пропустив в свои ворота ни одного! Вчера же, как мы писали, "Бавария" победила "Падерборн", вырвав три очка в концовке.

Из трех преследователей мюнхенского гранда лишь одна "Боруссия" допустила осечку. В Менхенгладбахе местные футболисты не смогли одолеть "Хоффенхайм", пропустив мяч в добавленное время – 1:1. Хотя на 74-й минуте при счете 1:0 могли реализовать пенальти и снять все вопросы. Но не судьба.

Хотя на фоне других поединков субботы Гладбах дома еще легко отделался. Но остался на четвертой позиции. "Лейпциг", который занимает второе место, разгромил в Гельзенкирхене шестую команду чемпионата, "Шальке", – 5:0. С таким же неприличным счетом "Кельн" разбил в Берлине "Герту", которая осталась без наставника после ухода Юргена Клинсманна. Чуть скромнее дортмундская "Боруссия" обошлась в Бремене с "Вердером", а "Фортуна" из Дюссельдорфа в гостях с "Фрайбургом" – по 2:0 Таким образом, хозяева уступили в четырех встречах с общим счетом 0:14!

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Тимо Вернер забил за "Лейпциг" 21-й мяч в сезоне, а норвежский вундеркинд Эрлинг Холанд – девятый за Дортмунд. Теперь "Лейпциг" отстает от "Баварии" всего на одно очко, а дортмундская "Боруссия" – на четыре.

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