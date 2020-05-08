День рождения с полицией: сын звезды "Реала" получил неожиданное поздравление

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос опубликовал видео, на котором полицейские поздравляют его сына Серхио с Днем рождения – мальчику исполнилось шесть лет, но из-за карантина он не смог пригласить друзей. Ранее мы сообщали, что капитан "Реала" на карантине сделал эмоциональное признание: "Теперь можно и умирать".
Экипажи полиции эффектно подъехали к дому Рамоса с мигалками. Сотрудники правоохранительных органов поздравили именинника овациями, в ответ Рамос и его семья поаплодировали своим гостям при исполнении.
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"Уже шесть лет... Время летит слишком быстро. Мы бы поймали его, чтобы он продолжал наслаждаться длинноволосой брюнеткой, полной добра, щедрости и привязанности. Сынок, мы хотим, чтобы ты продолжал расти с этой радостью и тем чувством, которое делает тебя уникальным. Мы хотим, чтобы ты всегда был счастлив и знал, что родители, братья и сестры всегда будут на твоей стороне", – написал 34-летний Рамос.
Ранее легенды мирового футбола аплодисментами поблагодарили медицинских работников, которые борются с пандемией коронавируса. В акции поучаствовали Дэвид Бекхэм, Серхио Рамос, Жерар Пике, Роналдо, Бастиан Швайнштайгер, Марко ван Бастен, Зинедин Зидан, Гарри Кейн и многие другие.
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