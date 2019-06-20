День рождения знаменитого удара "паненкой": вспоминаем недавние голы в таком стиле

В финале Евро-1976 игрок сборной Чехословакии Антонин Паненка необычно исполнил пенальти, а теперь такой удар называют его именем

1976 год. Антонин Паненка на чемпионате Европы по футболу. Фото: Getty Images

Сегодня исполнилось ровно 43 года знаменитому пенальти в исполнении Антонина Паненки в финале чемпионата Европы-1976. В решающем матче встречались сборные Чехословакии и ФРГ. Основное и дополнительное время завершились вничью со счетом 2:2. В серии 11-метровых ударов футболисты сборной Чехословакии реализовали четыре первых попытки, немцы один удар не забили (ошибся Ули Хенесс).

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Пятый решающий удар Чехословакии пробивал Антонин Паненка. Вместо сильного или прицельного удара в угол он дождался, пока Зепп Майер начнет падать на газон и аккуратно подсек мяч по центру.

Впоследствии многие футболисты стали подражать Паненке, а его фамилия стала нарицательной – так стали сами пенальти, исполненные в похожей манере. Например, ударом "паненкой" забил форвард сборной Украины Артем Милевский в 2006 году в 1/8 финала чемпионата мира. Тогда Миля пробил вратаря сборной Швейцарии.

Смотрите видео гола Марлоса "паненкой":

В конце прошлого года игрок сборной Сербии Александар Митрович попытался исполнить "паненку" во время 11-метровой в ворота Черногории, но не попал в створ:

"Паненка" в матче "Марсель" – "Атлетик" Бильбао в Лиге Европы в прошлом году:

Смотрите, как журналистка каналов "Футбол 1" и "Футбол 2" бросила вызов украинскому вратарю Игорю Шуховцеву:

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