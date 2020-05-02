День в истории: "Динамо" разгромило "Атлетико" в финале Кубка кубков

Ровно 34 года назад, 2 мая 1986 года, "Динамо" Киев Валерия Лобановского в финале Кубка кубков в Лионе разгромило "Атлетико" Мадрид Луиса Арагонеса. В ворота мадридцев забивали Александр Заваров, Олег Блохин и Вадим Евтушенко. Кстати, бывший тренер киевского "Динамо" выиграл чемпионат России, но во втором дивизионе
"Динамо" – "Атлетико" – 3:0
Голы: Заваров, 6, Блохин, 84, Евтушенко, 87
"Динамо": Чанов, Бессонов, Балтача (Баль, 39), Кузнецов, Демьяненко, Рац, Яковенко, Яремчук, Заваров (Евтушенко, 70), Беланов, Блохин. Тренер – Валерий Лобановский.
"Атлетико": Фильоль, Томас, Клементе, Артече, Руис, Прието, Кабрера, Кике, Да Сильва, Ландабуру (Сетьен, 60), Марина. Тренер – Луис Арагонес.
К слову, Олег Блохин является единственным из всех динамовцев, который принимал участие в обоих победных для клуба розыгрышах Кубка кубков, вновь отыграв все девять матчей на пути к трофею. Матч с "Атлетико" Блохин провел с повязкой на ноге из-за повреждения задней поверхности бедра, полученного в сотом матче за сборную СССР.
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