День Златана: Ибрагимович оформил дубль, открыл бутылку ударом ноги и бросил вызов игроку за 100 миллионов

У шведского нападающего клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" удачный день – он забил два гола и эффектно принял участие в новом челлендже в соцсетях

Златан Ибрагимович. Фото: AFP

Знаменитости со всего мира в последние дни снимают необычное видео – пытаются ударом ноги открутить пробку у бутылки. Это новый челлендж, исполнение которого можно найти по хэштегу #bottlecapchallenge в социальных сетях. Нападающий клуба лиги американского и канадского футбола MLS "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович не мог пройти мимо такого флешмоба. Шведский форвард с легкостью выполнил это испытание, опубликовав в Instagram видео того, как он эффектно сбивает крышку с бутылки.

4 Июл 2019 в 11:17 PDT INSTAGRAM (@iamzlatanibrahimovic)

37-летний Ибрагимович бросил вызов полузащитнику "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Полю Погба. Теперь тот должен повторить этот трюк и показать свое видео в социальных сетях. Отметим, что портал transfermarkt оценивает трансферную стоимость Погба в 100 миллионов евро.

Златан этой ночью (по киевскому времени) в матче регулярного чемпионата MLS оформил дубль в ворота "Торонто" (2:0).

Ранее бутылку в челлендже bottlecapchallenge бутылку открыл легендарный боец ММА Конор Макгрегор, при этом в руках он держал бутылку виски:

1 Июл 2019 в 2:40 PDT INSTAGRAM (@thenotoriousmma)

Лучшие голы в исполнении Златана Ибрагимовича:

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