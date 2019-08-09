Денис Гармаш: "Неприятно, что у нас сейчас идет война, а Ракицкий в Россию ушел"

Откровения футболиста Дениса Гармаша - о самой дорогой вещи в гардеробе, любимом блюде и последней книге

Удаление Гармаша / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Денис Гармаш побывал на встрече с болельщиками киевлян, ответив на несколько любопытных вопросов. Так, футболист прокомментировал переход защитника Ярослава Ракицкого из украинского "Шахтера в российский "Зенит". Трансфер состоялся в январе нынешнего года, после чего Ракицкий перестал вызываться в сборную Украины.

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"Каждый человек выбирает свою судьбу. На данный момент неприятно, что он туда перешел. Но он сам выбирает свою судьбу и решает, как ему жить с этим. Неприятно, конечно, что у нас сейчас идет война, а он туда ушел", – сказал Гармаш.

Ракицкий является воспитанником "Шахтера". За донецкий клуб он провел 325 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 30 голевых передач. В составе "Шахтера" шесть раз становился чемпионом Украины, шесть раз выигрывал Кубок Украины, а также три раза – Суперкубок страны. За "Зенит" Ярослав провел 21 матч и забил 3 гола. В сезоне-2018/19 стал чемпионом России.

О предложениях из Европы. "Предложений лично мне никто не делал, все шло через президента и через офис. Я уже 11 лет в "Динамо" и мне никуда не хочется идти. Я привык и буду в клубе до самого конца".

Любимое блюдо. "Борщ и сало".

Вид спорта после футбола. "Теннис. Но я во всех видах спорта принимаю участие, когда возможно. Настольный и большой теннис, баскетбол, пляжный волейбол. Но большой теннис мне нравится, но пока у меня нет равных соперников".

Общение с иностранными арбитрами. "Я на английском пытаюсь! Иногда получается, а иногда – нет. (улыбается) Они как-то понимают!".

Последняя книга. "Я не читаю много. Только в интернете всякие новостные сайты люблю почитать. Книгу "Три мушкетера" начал читать, но не закончил".

Самая дорогая вещь в гардеробе. "Отвечу так: костюм "Динамо" Киев".

Любимый фильм. "Я фильмы не люблю смотреть. В последний раз месяц назад был в кино с дочкой на мультике "Король лев". Мне понравился, очень веселый".

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Смотрите видео гола Дениса Гармаша в ворота "Шахтера":

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