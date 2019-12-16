Депай порвал "кресты": против Украины на Евро-2020 не сыграет лидер сборной Нидерландов

Мемфис Депай / Фото: Reuters

Форвард "Лиона" Мемфис Депай рискует пропустить оставшуюся часть сезона из-за травмы, полученной в воскресном матче 18-го тура чемпионата Франции против "Ренна" (0:1). Вероятнее всего, Депай не сыграет на Евро-2020, где его сборная Нидерландов выступит в одной группе с Украиной. Матч этих команд состоится 14 июня в Амстердаме. Напомним, по прогнозам букмекеров, Нидерланды обыграют Украину со счетом 2:0.

Мемфис Депай был заменен в начале второго тайма матча "Лион" – "Ренн" и, как стало известно, ему диагностировали подозрение на повреждение передней крестообразной связки левого колена. Спортивный директор "Лиона" Жуниньо подтвердил эту информацию и признался, что Депай действительно выбыл на длительный срок: "Мы ожидаем, что травма Мемфиса окажется довольно серьезной. Вероятно, она не позволит ему провести остаток сезона. Он наш капитан, и мне грустно за него".

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Отметим, что на восстановление после травмы "крестов" у футболистов уходит обычно не менее полугода – так что вернуться в строй к финальной части Евро-2020 25-летнему Депаю, который в текущем сезоне забил за "ткачей" 14 голов в 17 матчах, поможет только чудо.

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Ранее мы писали, что УЕФА называет Депая ключевым игроком Нидерландов перед Украиной. "У "оранжевых" немало звездных игроков, однако главной фигурой в атаке остается нападающий "Лиона". Мощный форвард почти не устает и обладает убийственным ударом с правой", – утверждали в Европейском футбольном союзе еще до травмы, полученной футболистом "Лиона".

Смотрите, как забивает Депай

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