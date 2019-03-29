Дерби Барселоны и другие матчи 29 тура чемпионата Испании

"Барселона" сыграет с другой командой из Каталонии "Эспаньолом", а "Реал" примет главного аутсайдера сезона в Испании

"Реал" примет "Уэску" в воскресенье. Фото: AFP

Дерби Барселоны и другие матчи 29 тура чемпионата Испании //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e3d/912/5c9e3d912fe28.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e3d/912/5c9e3d912fe28.jpg 2019-03-29T17:46:34+02:00 Футбол "Барселона" сыграет с другой командой из Каталонии "Эспаньолом", а "Реал" примет главного аутсайдера сезона в Испании

В этот уикенд в чемпионате Испании проходят поединки 29-го тура Примеры. "Леганес", за который выступает украинский вратарь Андрей Лунин, в субботу сыграет с "Хетафе" на выезде. В этот же день лидер сезона "Барселона" примет другую команду из этого города – "Эспаньол". Ранее мы писали, что был определен лучший гол "Барселоны" за 119 лет. Одной левой Месси обыграл четверых футболистов "Хетафе" и правой ногой послал мяч в пустые ворота.

Мадридский "Реал" в воскресенье в последнем поединке тура примет главного аутсайдера чемпионата – "Уэску", которая близка к вылету из Примеры. Кстати, в пятницу во втором по силе дивизионе чемпионата Испании "Малага" с украинским нападающим Евгением Селезневым принимает "Спортинг" из Хихона.

Пятница, 29 марта:

22:00 "Жирона" – "Атлетик"

Суббота, 30 марта:

14:00 "Хетафе" – "Леганес"

17:15 "Барселона" – "Эспаньол"

19:30 "Сельта" – "Вильярреал"

21:45 "Алавес" – "Атлетико"

Воскресенье, 31 марта:

13:00 "Леванте" – "Эйбар"

15:00 "Райо Вальекано" – "Бетис"

17:15 "Севилья" – "Валенсия"

19:30 "Вальядолид" – "Реал Сосьедад"

21:45 "Реал" – "Уэска"

Турнирная таблица чемпионата Испании:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БАРСЕЛОНА 28 20 6 2 73-27 66 2 АТЛЕТИКО 28 16 8 4 39-19 56 3 РЕАЛ МАДРИД 28 17 3 8 49-32 54 4 ХЕТАФЕ 28 12 10 6 36-24 46 5 АЛАВЕС 28 12 8 8 31-31 44 6 СЕВИЛЬЯ 28 12 7 9 47-36 43 7 ВАЛЕНСИЯ 28 8 16 4 30-23 40 8 БЕТИС 28 11 6 11 32-36 39 9 АТЛЕТИК 28 8 13 7 28-31 37 10 РЕАЛ СОСЬЕДАД 28 9 9 10 33-33 36 11 ЭЙБАР 28 8 11 9 36-38 35 12 ЖИРОНА 28 8 10 10 31-37 34 13 ЭСПАНЬОЛ 28 9 7 12 32-41 34 14 ЛЕГАНЕС 28 8 9 11 27-34 33 15 ЛЕВАНТЕ 28 8 7 13 38-49 31 16 ВАЛЬЯДОЛИД 28 7 8 13 23-39 29 17 ВИЛЬЯРРЕАЛ 28 6 11 11 32-36 29 18 СЕЛЬТА 28 6 7 15 36-47 25 19 РАЙО ВАЛЬЕКАНО 28 6 5 17 30-51 23 20 УЭСКА 28 5 7 16 28-47 22

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