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Дерби Барселоны и другие матчи 29 тура чемпионата Испании

Сегодня, 17:46

"Барселона" сыграет с другой командой из Каталонии "Эспаньолом", а "Реал" примет главного аутсайдера сезона в Испании

"Реал" примет "Уэску" в воскресенье
"Реал" примет "Уэску" в воскресенье. Фото: AFP
Дерби Барселоны и другие матчи 29 тура чемпионата Испании //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e3d/912/5c9e3d912fe28.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e3d/912/5c9e3d912fe28.jpg Футбол "Барселона" сыграет с другой командой из Каталонии "Эспаньолом", а "Реал" примет главного аутсайдера сезона в Испании

В этот уикенд в чемпионате Испании проходят поединки 29-го тура Примеры. "Леганес", за который выступает украинский вратарь Андрей Лунин, в субботу сыграет с "Хетафе" на выезде. В этот же день лидер сезона "Барселона" примет другую команду из этого города – "Эспаньол". Ранее мы писали, что был определен лучший гол "Барселоны" за 119 лет. Одной левой Месси обыграл четверых футболистов "Хетафе" и правой ногой послал мяч в пустые ворота.

Мадридский "Реал" в воскресенье в последнем поединке тура примет главного аутсайдера чемпионата – "Уэску", которая близка к вылету из Примеры. Кстати, в пятницу во втором по силе дивизионе чемпионата Испании "Малага" с украинским нападающим Евгением Селезневым принимает "Спортинг" из Хихона.

Пятница, 29 марта:

22:00 "Жирона" – "Атлетик"

Суббота, 30 марта:

14:00 "Хетафе" – "Леганес"

17:15 "Барселона" – "Эспаньол"

19:30 "Сельта" – "Вильярреал"

21:45 "Алавес" – "Атлетико"

Воскресенье, 31 марта:

13:00 "Леванте" – "Эйбар"

15:00 "Райо Вальекано" – "Бетис"

17:15 "Севилья" – "Валенсия"

19:30 "Вальядолид" – "Реал Сосьедад"

21:45 "Реал" – "Уэска"

Турнирная таблица чемпионата Испании:

М КлубИВНПМячиОчки
1 БАРСЕЛОНА28206273-2766
2 АТЛЕТИКО28168439-1956
3 РЕАЛ МАДРИД28173849-3254
4 ХЕТАФЕ281210636-2446
5 АЛАВЕС28128831-3144
6 СЕВИЛЬЯ28127947-3643
7 ВАЛЕНСИЯ28816430-2340
8 БЕТИС281161132-3639
9 АТЛЕТИК28813728-3137
10 РЕАЛ СОСЬЕДАД28991033-3336
11 ЭЙБАР28811936-3835
12 ЖИРОНА288101031-3734
13 ЭСПАНЬОЛ28971232-4134
14 ЛЕГАНЕС28891127-3433
15 ЛЕВАНТЕ28871338-4931
16 ВАЛЬЯДОЛИД28781323-3929
17 ВИЛЬЯРРЕАЛ286111132-3629
18 СЕЛЬТА28671536-4725
19 РАЙО ВАЛЬЕКАНО28651730-5123
20 УЭСКА28571628-4722

 

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Сегодня|Спорт

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