Дерби Барселоны и другие матчи 29 тура чемпионата Испании
"Барселона" сыграет с другой командой из Каталонии "Эспаньолом", а "Реал" примет главного аутсайдера сезона в Испании
В этот уикенд в чемпионате Испании проходят поединки 29-го тура Примеры. "Леганес", за который выступает украинский вратарь Андрей Лунин, в субботу сыграет с "Хетафе" на выезде. В этот же день лидер сезона "Барселона" примет другую команду из этого города – "Эспаньол". Ранее мы писали, что был определен лучший гол "Барселоны" за 119 лет. Одной левой Месси обыграл четверых футболистов "Хетафе" и правой ногой послал мяч в пустые ворота.
Мадридский "Реал" в воскресенье в последнем поединке тура примет главного аутсайдера чемпионата – "Уэску", которая близка к вылету из Примеры. Кстати, в пятницу во втором по силе дивизионе чемпионата Испании "Малага" с украинским нападающим Евгением Селезневым принимает "Спортинг" из Хихона.
Пятница, 29 марта:
22:00 "Жирона" – "Атлетик"
Суббота, 30 марта:
14:00 "Хетафе" – "Леганес"
17:15 "Барселона" – "Эспаньол"
19:30 "Сельта" – "Вильярреал"
21:45 "Алавес" – "Атлетико"
Воскресенье, 31 марта:
13:00 "Леванте" – "Эйбар"
15:00 "Райо Вальекано" – "Бетис"
17:15 "Севилья" – "Валенсия"
19:30 "Вальядолид" – "Реал Сосьедад"
21:45 "Реал" – "Уэска"
Турнирная таблица чемпионата Испании:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БАРСЕЛОНА
|28
|20
|6
|2
|73-27
|66
|2
|АТЛЕТИКО
|28
|16
|8
|4
|39-19
|56
|3
|РЕАЛ МАДРИД
|28
|17
|3
|8
|49-32
|54
|4
|ХЕТАФЕ
|28
|12
|10
|6
|36-24
|46
|5
|АЛАВЕС
|28
|12
|8
|8
|31-31
|44
|6
|СЕВИЛЬЯ
|28
|12
|7
|9
|47-36
|43
|7
|ВАЛЕНСИЯ
|28
|8
|16
|4
|30-23
|40
|8
|БЕТИС
|28
|11
|6
|11
|32-36
|39
|9
|АТЛЕТИК
|28
|8
|13
|7
|28-31
|37
|10
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|28
|9
|9
|10
|33-33
|36
|11
|ЭЙБАР
|28
|8
|11
|9
|36-38
|35
|12
|ЖИРОНА
|28
|8
|10
|10
|31-37
|34
|13
|ЭСПАНЬОЛ
|28
|9
|7
|12
|32-41
|34
|14
|ЛЕГАНЕС
|28
|8
|9
|11
|27-34
|33
|15
|ЛЕВАНТЕ
|28
|8
|7
|13
|38-49
|31
|16
|ВАЛЬЯДОЛИД
|28
|7
|8
|13
|23-39
|29
|17
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|28
|6
|11
|11
|32-36
|29
|18
|СЕЛЬТА
|28
|6
|7
|15
|36-47
|25
|19
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|28
|6
|5
|17
|30-51
|23
|20
|УЭСКА
|28
|5
|7
|16
|28-47
|22
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