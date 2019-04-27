Дерби Донбасса и "Динамо" против "Львова": расписание матчей 26-го тура Премьер-лиги

Хацкевич едет в неудобному сопернику, "Шахтер" без половины основы сыграет с "Мариуполем"

"Львов" в этом сезоне обыгрывал "Динамо". Фото: Официальный сайт ФК "Львов"

26-й тур в чемпионате Украины растянется на три дня. Стартует он в субботу, 27 апреля, а завершится в понедельник, 29 апреля. Главные матчи пройдут в воскресенье. Лидер первенства "Шахтер" без травмированных Марлоса, Майкона, Пятова и Степаненко, а также без дисквалифицированного Тайсона проведет гостевое дерби Донбасса с "Мариуполем". А "Динамо" встретится на выезде с неудобным для себя ФК "Львов", который в последнем матче одолел киевлян на их поле. После нулевой ничьей с "Шахтером" в предыдушем туре "Динамо" практически потеряло шансы на чемпионство. Но несмотря на 7-очковое отставание от "горняков" за 7 туров до финиша, тренер "бело-синих" Александр Хацкевич заявил, что не выбрасывает белый флаг в "золотой" гонке. Накануне 26 тура УПЛ киевлян пронесло: за матч с "Челси" УЕФА оштрафовал "Динамо" всего лишь на месячную зарплату Вербича - обвинения в расизме со стороны Лондона не подтвердились. Иначе динамовцам пришлось бы начинать новый евросезон домашним матчем без зрителей.

Чемпионат Украины, 26 тур

Суббота, 27 апреля

14:00 "Черноморец" – "Ворскла"

ТВ: "Футбол 2"

В Одессе на стадионе "Черноморец"

Букмекеры: 2.80 – 2.85 – 2.55

17:00 "Олимпик" – "Карпаты"

ТВ: "Футбол 2"

В Киеве на стадионе "Динамо" имени Лобановского

Букмекеры: 2.60 – 2.90 – 2.70

Воскресенье, 28 апреля

14:00 "Мариуполь" – "Шахтер"

ТВ: "Футбол 1"

В Мариуполе на стадионе имени Бойко

Букмекеры: 16.00 – 7.00 – 1.12

17:00 "Александрия" – "Заря"

ТВ: "Футбол 1"

В Александрии на КСК "Ника"

Букмекеры: 2.65 – 2.95 – 2.60

19:30 "Львов" – "Динамо"

ТВ: "Футбол 1"

Во Львове на стадионе "Украина"

Букмекеры: 9.75 – 5.00 – 1.25

Понедельник, 29 апреля

17:00 "Арсенал-Киев" – "Десна"

ТВ: "Футбол 2"

В Киеве на стадионе "Динамо" имени Лобановского

Букмекеры: 3.25 – 2.95 – 2.20

Турнирная таблица

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