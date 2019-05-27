Сделать стартовой
26,47
29,62
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Дерби легенд: Терри обыграл Лэмпарда в матче за выход в Премьер-лигу

27 мая, 19:59

Бывшие звезды "Челси" сыграли друг против друга на "Уэмбли"

Джон Терри празднует выход в Премьер-лигу
Джон Терри празднует выход в Премьер-лигу. Фото: AFP

В финальном матче плей-офф Чемпионшипа "Астон Вилла" встречалась с "Дерби Каунти". Игра состоялась на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершилась со счетом 2:1 в пользу бирмингемской команды.

Интересно, что за выход в Премьер-лигу боролись команды бывших футболистов "Челси" Джона Терри и Фрэнка Лэмпарда. Первый в настоящий момент входит в тренерский штаб "Астон Виллы", второй занимает пост главного тренера "Дерби".

Голами в составе "Астон Виллы" отметились нападающий Анвар Эль-Гази и полузащитник Джон МакГинн, забившие на 44-й и 59-й минуте соответственно. Единственный мяч за "Дерби Каунти" на 81-й минуте забил форвард Мартин Уогхорн. Таким образом, "Астон Вилла" вышла в английскую Премьер-лигу.

По итогам сезона-2018/19 английскую Премьер-лигу покинули "Кардифф Сити", "Фулхэм" и "Хаддерсфилд Таун". В высшую лигу из Чемпионшипа пробились "Шеффилд Юнайтед", "Норвич Сити" и "Астон Вилла". Напомним, бирмингемский клуб вылетел из АПЛ по итогам сезона-2015/16.

Ранее мы писали, что арабский шейх нацелился на клуб Премьер-лиги "Ньюкасл". Потенциальный покупатель – член королевской семьи ОАЭ и двоюродный брат владельца "Манчестер Сити".

Кстати, тренер "МанСити" интересовался у Зинченко талантом "Динамо": Ему нужно срочно уезжать из Украины. В составе чемпиона Англии может появиться еще один украинец.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег чемпионат Англии, Фрэнк Лэмпард, Астон Вилла, Джон Терри, Дерби Каунти

Вы сейчас просматриваете новость " Дерби легенд: Терри обыграл Лэмпарда в матче за выход в Премьер-лигу". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У "МанСити" появится конкурент: арабский шейх нацелился на клуб Премьер-лиги

Сегодня, 12:20

Потенциальный покупатель – член королевской семьи ОАЭ и двоюродный брат владельца "Манчестер Сити"

"Хочет срубить побольше денег": Сала жаловался на президента "Нанта" перед авиакатастрофой

23 мая, 12:59

Аргентинский футболист не хотел переходить в "Кардифф" и винил в трансфере владельца "Нанта"

Два друга Зинченко попали в десятку самых быстрых игроков АПЛ. Но лучшим стал защитник из "МЮ"

22 мая, 13:34

21-летний Фосу-Менса развил скорость 35,32 км/час

"Челси" проиграл суд бывшему тренеру: должны выплатить 9 миллионов

21 мая, 21:38

Итальянский тренер был уволен из-за разногласий с руководством клуба

Историческое фото: Александр Зинченко со всеми трофеями "Манчестер Сити"

21 мая, 10:29

"Горожане" стали первым английским клубом, который выиграл все национальные титулы в одном сезоне

Надувные бананы для Зинченко и шампанское из горла: "МанСити" эмоционально отмечает требл

20 мая, 22:34

Пока команда гуляет, тренер "горожан" Хосеп Гвардиола озвучил главную цель на будущее – выиграть Лигу чемпионов

Обожаю ее. Влад Яма поделился нежным фото с супругой

"Зачем столько фотошопа": Каменских возмутила сеть свадебным фото

Она вдохновляет Кучерова на рекорды. Как выглядит его жена

"Подарил самолет": Потап и Настя отправились в путешествие. Фото

Вакарчук рассказал о своем отношении к Зеленскому

Леся Никитюк заговорила о рождении ребенка и переезде за границу

7 вещей, за которые тебе не должно быть стыдно

А где же мышцы? Узелков удивил поклонников видом на фото

В ИС рассказали о "прелестях" отдыха в единственном курорте ОРДЛО

Астролог прокомментировал дату инаугурации Зеленского

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Рыба в Мертвом море и красный теленок: конец света близко

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: расписание, результаты, таблицы

Сегодня, 15:26

Наша "молодежка" четвертый раз поехала на мундиаль, до этого украинские футболисты всегда выходили в плей-офф

Финал ЧМ-2019: онлайн трансляция матча Канада – Финляндия – 1:3

Вчера, 23:20

Текстовая трансляция с видеоповторами главного поединка чемпионата мира по хоккею

Без медальной интриги, но с борьбой за еврокубки: расписание и результаты 31 тура чемпионата Украины

Вчера, 23:15

В чемпионате Украины осталось определить, кто отправится в еврокубки, а кто – в Первую лигу

Это надо видеть: в Голландии судья засчитал гол, который сам же и забил

Вчера, 05:50

Да-да, в Нидерландах возможно и такое!

Космический гол на Гагарина: критик Блохина забил в подкате с 20 метров – в девятку!

25 мая, 18:59

Судьбу матча "Десна" – "Арсенал" решил невероятный по красоте удар в исполнении Андрея Богданова

Пенсионеры получат две дополнительные выплаты: озвучили сумму

Микологи поделились данными о пользе и опасности шампиньонов

''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин о состоянии Пугачевой
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь