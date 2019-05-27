Дерби легенд: Терри обыграл Лэмпарда в матче за выход в Премьер-лигу

Бывшие звезды "Челси" сыграли друг против друга на "Уэмбли"

Джон Терри празднует выход в Премьер-лигу. Фото: AFP

В финальном матче плей-офф Чемпионшипа "Астон Вилла" встречалась с "Дерби Каунти". Игра состоялась на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершилась со счетом 2:1 в пользу бирмингемской команды.

Интересно, что за выход в Премьер-лигу боролись команды бывших футболистов "Челси" Джона Терри и Фрэнка Лэмпарда. Первый в настоящий момент входит в тренерский штаб "Астон Виллы", второй занимает пост главного тренера "Дерби".

Голами в составе "Астон Виллы" отметились нападающий Анвар Эль-Гази и полузащитник Джон МакГинн, забившие на 44-й и 59-й минуте соответственно. Единственный мяч за "Дерби Каунти" на 81-й минуте забил форвард Мартин Уогхорн. Таким образом, "Астон Вилла" вышла в английскую Премьер-лигу.

По итогам сезона-2018/19 английскую Премьер-лигу покинули "Кардифф Сити", "Фулхэм" и "Хаддерсфилд Таун". В высшую лигу из Чемпионшипа пробились "Шеффилд Юнайтед", "Норвич Сити" и "Астон Вилла". Напомним, бирмингемский клуб вылетел из АПЛ по итогам сезона-2015/16.

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