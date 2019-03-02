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Дерби Лондона и Ливерпуля: расписание и результаты 29 тура Премьер-лиги

Сегодня, 11:39

"Тоттенхэм" сразится с "Арсеналом", а Ливерпуль" сыграет с "Эвертоном"

Фото: AFP
Дерби Лондона и Ливерпуля: расписание и результаты 29 тура Премьер-лиги //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a4f/071/5c7a4f071e8ab.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a4f/071/5c7a4f071e8ab.jpg Футбол "Тоттенхэм" сразится с "Арсеналом", а Ливерпуль" сыграет с "Эвертоном"

В 29-м туре чемпионата Англии состоится сразу два знаковых дерби. В субботу в северолондонском дерби сойдутся "Тоттенхэм" и "Арсенал". "Шпоры" проиграли две предыдущие встречи в Премьер-лиге и практически выбили с борьбы за золотые медали. К тому же во вторник им предстоит ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против "Боруссии". Напомним, в первом матче в Лондоне "Тоттенхэм" разгромил "Боруссию" со счетом 3:0.

В воскресенье пройдет Мерсисайдское дерби – "Эвертон" примет "Ливерпуль". Сейчас команда Юргена Клоппа лидирует в турнирной таблице, но опережает "МанСити" всего на один балл. Осечка в дерби может дорого стоить "Ливерпулю".

А соперник киевского "Динамо" по 1/8 финала Лиги Европы "Челси" перед встречей с киевлянами разомнется на "Фулхэме". Ранее букмекеры оценили шансы "Динамо" пройти "Челси" в Лиге Европы: они невысоки. Аналитики считают шансы киевлян пройти команду английской Премьер-лиги равными 23 процентам.

Суббота, 2 марта

14:30 "Тоттенхэм" – "Арсенал" – Футбол-1

17:00 "Борнмут" – "Манчестер Сити"

17:00 "Брайтон" – "Хаддерсфилд"

17:00 "Бернли" – "Кристал Пэлас"

17:00 "Манчестер Юнайтед" – "Саутгемптон" – Футбол-1

17:00 "Вулверхэмптон" – "Кардифф"

19:30 "Вест Хэм" – "Ньюкасл" – Футбол-2

Воскресенье, 3 марта

14:00 "Уотфорд" – "Лестер" – Футбол-2

16:05 "Фулхэм" – "Челси" – Футбол-2

18:15 "Эвертон" – "Ливерпуль" – Футбол-2

Все матчи чемпионата Англии в прямом эфире можно смотреть на сайте Oll.tv (в подписке)

Турнирная таблица:

М КлубИВНПМячиОчки
1 ЛИВЕРПУЛЬ28216164-1569
2 МАНЧЕСТЕР СИТИ28222475-2068
3 ТОТТЕНХЭМ28200855-2960
4 АРСЕНАЛ28175660-3856
5 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД28167555-3655
6 ЧЕЛСИ27165647-2953
7 ВУЛВЕРХЭМПТОН281171035-3540
8 УОТФОРД281171039-4040
9 ЭВЕРТОН281061239-3936
10 ВЕСТ ХЭМ281061235-4136
11 ЛЕСТЕР281051334-3935
12 БОРНМУТ281041439-5334
13 НЬЮКАСЛ28871326-3431
14 КРИСТАЛ ПЭЛАС28861432-3830
15 БЕРНЛИ28861431-5030
16 БРАЙТОН27761429-4127
17 САУТГЕМПТОН28691330-4627
18 КАРДИФФ СИТИ28741725-5525
19 ФУЛХЭМ28451926-6317
20 ХАДДЕРСФИЛД28352015-5014

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Сегодня|Спорт

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