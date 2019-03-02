Дерби Лондона и Ливерпуля: расписание и результаты 29 тура Премьер-лиги

"Тоттенхэм" сразится с "Арсеналом", а Ливерпуль" сыграет с "Эвертоном"

Фото: AFP

Дерби Лондона и Ливерпуля: расписание и результаты 29 тура Премьер-лиги //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a4f/071/5c7a4f071e8ab.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a4f/071/5c7a4f071e8ab.jpg 2019-03-02T11:39:00+02:00 Футбол "Тоттенхэм" сразится с "Арсеналом", а Ливерпуль" сыграет с "Эвертоном"

В 29-м туре чемпионата Англии состоится сразу два знаковых дерби. В субботу в северолондонском дерби сойдутся "Тоттенхэм" и "Арсенал". "Шпоры" проиграли две предыдущие встречи в Премьер-лиге и практически выбили с борьбы за золотые медали. К тому же во вторник им предстоит ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против "Боруссии". Напомним, в первом матче в Лондоне "Тоттенхэм" разгромил "Боруссию" со счетом 3:0.

В воскресенье пройдет Мерсисайдское дерби – "Эвертон" примет "Ливерпуль". Сейчас команда Юргена Клоппа лидирует в турнирной таблице, но опережает "МанСити" всего на один балл. Осечка в дерби может дорого стоить "Ливерпулю".

А соперник киевского "Динамо" по 1/8 финала Лиги Европы "Челси" перед встречей с киевлянами разомнется на "Фулхэме". Ранее букмекеры оценили шансы "Динамо" пройти "Челси" в Лиге Европы: они невысоки. Аналитики считают шансы киевлян пройти команду английской Премьер-лиги равными 23 процентам.

Суббота, 2 марта

14:30 "Тоттенхэм" – "Арсенал" – Футбол-1

17:00 "Борнмут" – "Манчестер Сити"

17:00 "Брайтон" – "Хаддерсфилд"

17:00 "Бернли" – "Кристал Пэлас"

17:00 "Манчестер Юнайтед" – "Саутгемптон" – Футбол-1

17:00 "Вулверхэмптон" – "Кардифф"

19:30 "Вест Хэм" – "Ньюкасл" – Футбол-2

Воскресенье, 3 марта

14:00 "Уотфорд" – "Лестер" – Футбол-2

16:05 "Фулхэм" – "Челси" – Футбол-2

18:15 "Эвертон" – "Ливерпуль" – Футбол-2

Все матчи чемпионата Англии в прямом эфире можно смотреть на сайте Oll.tv (в подписке)

Турнирная таблица:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЛИВЕРПУЛЬ 28 21 6 1 64-15 69 2 МАНЧЕСТЕР СИТИ 28 22 2 4 75-20 68 3 ТОТТЕНХЭМ 28 20 0 8 55-29 60 4 АРСЕНАЛ 28 17 5 6 60-38 56 5 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 28 16 7 5 55-36 55 6 ЧЕЛСИ 27 16 5 6 47-29 53 7 ВУЛВЕРХЭМПТОН 28 11 7 10 35-35 40 8 УОТФОРД 28 11 7 10 39-40 40 9 ЭВЕРТОН 28 10 6 12 39-39 36 10 ВЕСТ ХЭМ 28 10 6 12 35-41 36 11 ЛЕСТЕР 28 10 5 13 34-39 35 12 БОРНМУТ 28 10 4 14 39-53 34 13 НЬЮКАСЛ 28 8 7 13 26-34 31 14 КРИСТАЛ ПЭЛАС 28 8 6 14 32-38 30 15 БЕРНЛИ 28 8 6 14 31-50 30 16 БРАЙТОН 27 7 6 14 29-41 27 17 САУТГЕМПТОН 28 6 9 13 30-46 27 18 КАРДИФФ СИТИ 28 7 4 17 25-55 25 19 ФУЛХЭМ 28 4 5 19 26-63 17 20 ХАДДЕРСФИЛД 28 3 5 20 15-50 14

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