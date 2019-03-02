Дерби Лондона и Ливерпуля: расписание и результаты 29 тура Премьер-лиги
"Тоттенхэм" сразится с "Арсеналом", а Ливерпуль" сыграет с "Эвертоном"
В 29-м туре чемпионата Англии состоится сразу два знаковых дерби. В субботу в северолондонском дерби сойдутся "Тоттенхэм" и "Арсенал". "Шпоры" проиграли две предыдущие встречи в Премьер-лиге и практически выбили с борьбы за золотые медали. К тому же во вторник им предстоит ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против "Боруссии". Напомним, в первом матче в Лондоне "Тоттенхэм" разгромил "Боруссию" со счетом 3:0.
В воскресенье пройдет Мерсисайдское дерби – "Эвертон" примет "Ливерпуль". Сейчас команда Юргена Клоппа лидирует в турнирной таблице, но опережает "МанСити" всего на один балл. Осечка в дерби может дорого стоить "Ливерпулю".
А соперник киевского "Динамо" по 1/8 финала Лиги Европы "Челси" перед встречей с киевлянами разомнется на "Фулхэме". Ранее букмекеры оценили шансы "Динамо" пройти "Челси" в Лиге Европы: они невысоки. Аналитики считают шансы киевлян пройти команду английской Премьер-лиги равными 23 процентам.
Суббота, 2 марта
14:30 "Тоттенхэм" – "Арсенал" – Футбол-1
17:00 "Борнмут" – "Манчестер Сити"
17:00 "Брайтон" – "Хаддерсфилд"
17:00 "Бернли" – "Кристал Пэлас"
17:00 "Манчестер Юнайтед" – "Саутгемптон" – Футбол-1
17:00 "Вулверхэмптон" – "Кардифф"
19:30 "Вест Хэм" – "Ньюкасл" – Футбол-2
Воскресенье, 3 марта
14:00 "Уотфорд" – "Лестер" – Футбол-2
16:05 "Фулхэм" – "Челси" – Футбол-2
18:15 "Эвертон" – "Ливерпуль" – Футбол-2
Все матчи чемпионата Англии в прямом эфире можно смотреть на сайте Oll.tv (в подписке)
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЛИВЕРПУЛЬ
|28
|21
|6
|1
|64-15
|69
|2
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|28
|22
|2
|4
|75-20
|68
|3
|ТОТТЕНХЭМ
|28
|20
|0
|8
|55-29
|60
|4
|АРСЕНАЛ
|28
|17
|5
|6
|60-38
|56
|5
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|28
|16
|7
|5
|55-36
|55
|6
|ЧЕЛСИ
|27
|16
|5
|6
|47-29
|53
|7
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|28
|11
|7
|10
|35-35
|40
|8
|УОТФОРД
|28
|11
|7
|10
|39-40
|40
|9
|ЭВЕРТОН
|28
|10
|6
|12
|39-39
|36
|10
|ВЕСТ ХЭМ
|28
|10
|6
|12
|35-41
|36
|11
|ЛЕСТЕР
|28
|10
|5
|13
|34-39
|35
|12
|БОРНМУТ
|28
|10
|4
|14
|39-53
|34
|13
|НЬЮКАСЛ
|28
|8
|7
|13
|26-34
|31
|14
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|28
|8
|6
|14
|32-38
|30
|15
|БЕРНЛИ
|28
|8
|6
|14
|31-50
|30
|16
|БРАЙТОН
|27
|7
|6
|14
|29-41
|27
|17
|САУТГЕМПТОН
|28
|6
|9
|13
|30-46
|27
|18
|КАРДИФФ СИТИ
|28
|7
|4
|17
|25-55
|25
|19
|ФУЛХЭМ
|28
|4
|5
|19
|26-63
|17
|20
|ХАДДЕРСФИЛД
|28
|3
|5
|20
|15-50
|14
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