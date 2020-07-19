Дерби Лондона в финале Кубка Англии: МЮ проиграл первый матч после карантина и впервые в сезоне – "Челси"

До встречи с "Челси" в полуфинале Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" был самой стабильной командой Премьер-лиги после карантина – манкунианцы потеряли очки лишь в двух матчах из восьми, сыграв вничью. И вообще "Дьяволы" не проигрывали "синим" на протяжении двух лет. Но эта встреча стала кошмаром для команды Сульшера и испанского голкипера Давида де Хеа, пропустившего трижды. Ранее "Арсенал" неожиданно стал первым финалистом Кубка Англии.

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Первый гол на "Олд Траффорд" был забит уже на 11-й компенсированной минуте первого тайма. Хозяева уже были мыслями в раздевалке, и лондонцы открыли счет стараниями Жиру, который откликнулся на прострел Аспиликуэты. Да, де Хеа расстреливали с близкого расстояния, но показалось, что вратарь МЮ с запозданием среагировал на удар – 0:1.

Оливье Жиру забил первый гол "Челси" / Фото: Reuters

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Не успели команды раскачаться после перерыва, как "Челси" удвоил преимущество на 46-й минуте. Маунт воспользовался обрезкой игрока "Юнайтед", подобрался к штрафной и пробил издали в ближний угол. Испанский вратарь оказался не готов к этому удару и вообще проводил далеко не лучший свой матч – 0:2. А третий мяч и вовсе в собственные ворота срезал капитан манкунианцев Гарри Магуайр.

"Манчестер Юнайтед" – "Челси" / Фото: Reuters

Казалось, что игра была сделана, но МЮ боролся до последнего и на 85-й минуте отыграл один мяч – Бруну Фернандеш реализовал пенальти за фол на Марсьяле. 1:3 – и в финале Кубка Англии "Челси" встретится с "Арсеналом".

Ранее мы также сообщали, что звездный Поль Погба стал таксистом на клубной базе "Манчестер Юнайтед".

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Смотрите, как "Манчестер Юнайтед" выступал в этом сезоне в Лиге Европы

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