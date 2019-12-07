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Дерби "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед": смотреть онлайн трансляцию

7 декабря, 14:48

Центральный матч тура в чемпионате Англии: комментарии ключевых эпизодов, яркие фото со стадиона

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед / Фото: Сегодня|Спорт

В центральном матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу сойдутся два клуба из Манчестера – "Сити" против "Юнайтед". "Горожане", действующие чемпионы Премьер-лиги, идут на третьем месте и сильно отстают от лидирующего "Ливерпуля". В свою очередь, "красные" расположились на шестом месте и хотят улучшить позиции для борьбы за зону Лиги чемпионов. Матч "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" начнется в 19:30 по киевскому времени, а мы проведем онлайн-трансляцию поединка с яркими фото из Манчестера и комментариями ключевых эпизодов встречи.

"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед"

УКРАИНЕЦ В "МАНСИТИ". Александр Зинченко, которого на днях признали лучшим украинским футболистом года, выступающим за рубежом, точно не сыграет в дерби Манчестера. Игрок сборной Украины недавно восстановился после травмы колена и начал тренировки с командой. На поле он пока не выходил, и тренер "МанСити" не рассчитывает на Зинченко в сегодняшнем поединке.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ. Команда Хосепа Гвардиолы – большой фаворит встречи. Так, коэффициент на победу "Манчестер Сити" составляет всего 1.32, тогда как ставку на победу "Манчестер Юнайтед" можно сделать с котировкой 9.20, а на ничью – 5.80. Также аналитики прогнозируют большое количество забитых мячей – три или более. Если конвертировать котировки букмекеров в вероятность исхода, то получим такие цифры: победа "МанСити" 73 процента, ничья 17 процентов, победа "МЮ" – всего десять процентов.

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ГДЕ СМОТРЕТЬ ИГРУ. Дерби Манчестера на территории Украины покажет канал Setanta Sports Ukraine, начало трансляции – в 19:25. Также центральный поединок дня в Премьер-лиге будет транслироваться на следующих каналах:

  • Беларусь 5
  • Digi Sport 1 Венгрия
  • H2 Армения
  • RMC Sport 1 Франция
  • Sport 1 Израиль
  • Sport TV 2 Португалия
  • Варзиш Спорт Таджикистан

В последнем матче в Лиге Европы, который для "красных" уже ничего не значил, второй состав "Манчестер Юнайтед" проиграл на выезде "Астане":

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"Манчестер Сити" в 5 туре Лиги чемпионов первым забил гол в матче с "Шахтером", но не смог удержать победный счет:

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онлайн трансляция чемпионат Англии Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Александр Зинченко

Источник: Сегодня|Спорт

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